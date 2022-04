Feuerwehren der Region Herzogenburg: Jetzt geht‘s los

Werbung

Ausbildung wird bei der Feuerwehr großgeschrieben, auch in der Region finden Module beziehungsweise Kurse statt. Den „Abschluss Truppmann“ kann man im Feuerwehrhaus Ossarn absolvieren (24. April, 25. September), im Feuerwehrhaus Traismauer geht am 11. Juni die Ausbildung zum Bootsmann und am 12. Juni die Ausbildung zum Schiffsführer über die Bühne.

Auch Bewerbs-Termine stehen schon fest: Die Abschnittsbewerbe finden am 28. Mai in Asperhofen (Abschnitt Neulengbach), am 18. Juni in Waitzendorf (Kirchberg und St. Pölten-Stadt), am 25. Juni in Haindorf (St. Pölten-West) und am 26. Juni in Traismauer (Herzogenburg) statt.

Der Reigen der Feuerwehrfeste im Abschnitt Herzogenburg wird am kommenden Wochenende eröffnet, die Freiwilligen Feuerwehren Frauendorf und Murstetten laden zum Besuch herzlich ein.

Ende April werden dann vor mehreren Feuerwehrhäusern die Maibäume aufgestellt, ein Höhepunkt wird am Sonntag, 1. Mai, die Feier anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Getzersdorf.

