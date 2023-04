Herzogenburger Höfefest findet nicht statt

Im Zwei-Jahres-Rhythmus gehörte das Höfefest zu einer Traditionsveranstaltung, die aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht wegzudenken war. Am Höhepunkt öffneten 16 der zum Teil herrlichen Innenhöfe ihre Pforten, boten kulinarisches und musikalisches Programm – und dann kam Corona. Im Vorjahr gab es ein Comeback in kleinem Rahmen: Die ÖVP veranstaltete im September ein Hoffest im Kirschenhofer-/Langer-Hof am Rathausplatz.

Heuer wollte Organisatorin Gundis Pöhlmann auf vielfältigen Wunsch noch einmal das Höfefest mit einem guten Team über die Bühne bringen. Doch es blieb letztlich beim Versuch, wieder so richtig durchzustarten.

Grund: Die Höfebesitzer zeigten zu wenig Interesse. Laut einer Umfrage hätten diesmal nur sechs Höfe mitgemacht. Das ist natürlich zu wenig für den Besucheransturm, den man wieder erwartet hätte, denn nach vorsichtigen Schätzungen hätten wieder 8.000 bis 10.000 Besucher die Innenstadt bevölkert.

Die logische Folge: Bei einer Besprechung im Haus Minarz fiel zum Leidwesen vieler Menschen, die sich darauf gefreut haben, der Entschluss, heuer auf das Höfefest ganz zu verzichten. Wie es in Zukunft ausschaut, steht in den Sternen, denn das Interesse der Höfebesitzer an der Veranstaltung müsste sprunghaft steigen.

