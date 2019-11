Nachdem Charly Hacker seine Winterlandschaft, die nun doch schon einige Jahre fast zum vorweihnachtlichen „Inventar“ der Stiftsstadt gehört, im vergangenen Jahr in der Gartenwerkstatt Nentwich aufgebaut hat, wird sie heuer wieder wie gewohnt am Rathausplatz über die Bühne gehen.

„Im Vorjahr wollte ich mit meiner Winterlandschaft Martin Nentwich beim Start seiner Gartenwerkstatt unter die Arme greifen und die Leute waren auch ganz begeistert. Heuer jedoch werde ich wieder mit neuem Team und neuem Winterlandschafts-Outfit auf den Rathausplatz übersiedeln, da das auch der Wunsch der Gemeinde war“, erklärt Hacker, der in den vergangenen Tagen dort auch schon die ersten Hütten aufgestellt hat.

Eröffnung mit Ron Glaser und Mika Stokkinen

Am kommenden Donnerstag, 21. November, ist es soweit – bis Dienstag, 31. Dezember, ist außer 24., 25. und 26. Dezember täglich von 14 bis 21 geöffnet. Und es gibt natürlich wieder ein attraktives Programm: Zur Eröffnung am Donnerstag um 18.30 Uhr wurden Ron Glaser und Mika Stokkinen verpflichtet. Die kleinste Besetzung der „Ridin Dudes“ besteht aus dem Herzen der Band: aus Ron Glaser, dem gekürten besten Elvis-Interpreten Europas und aus dem Bluesgitarristen Mika Stokkinen. Bewaffnet mit zwei Gitarren und mit perfekt aufeinander abgestimmten Gesang bieten sie ein beeindruckendes Programm.

Am Samstag, 23. November, ist ab 18.30 Uhr X-Mas-Rock mit Akustixxx zu hören – und von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, findet dann der „G’miatliche Herzogenburger Advent“ statt.

Am Sonntag, 22. Dezember, kommt es in der Winterlandschaft zur zweiten Auflage des Projektes „Benefiz für Hospiz“, diesmal soll der Erlös an die Kinder-Krebshilfe gehen. Rund 30 Musiker - wie die Lifebrothers 4, The Ridin Dudes, The Dreamers, Akustixxx oder Werner Hainitz werden von 10 bis 19 Uhr Live-Musik auf die Bühne zaubern und für eine Spende von zehn Euro jedes Wunschlied spielen. Jeder Spender soll ein Stück des längsten Apfelstrudels der Stadt erhalten, der von Freiwilligen zuvor gebacken wird, wobei sich die Apfelstrudel-Hersteller ebenfalls für den Dienst der guten Sache aktiv sind.

Vorarbeiten für das Benefiz-Projekt

„Die Ausschank der Winterlandschaft mit freiwilligen Helfern wird sich ebenfalls beteiligen und den Erlös spenden. Schon jetzt wird von manchen Winterlandschafts-Besuchern und Gönnern für diese Benefizveranstaltung gebastelt. Susanne Kühbauer und Tochter Kathi arbeiten gerade an Sternspritzer-Karten für den Heiligen Abend und Silvester. „Versicherungsguru Thomas Reiprich von der ,Wiener Städtischen‘ versorgt uns mit 100 Currywürsten, die ebenfalls gegen eine Spende an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht werden“, so Charly Hacker.

Am Montag, 23. Dezember, heißt es dann „X-Mas mit Wolfgang Friedrich und seiner New Orleans Dixieland-Band“ – und den Abschluss des Veranstaltungsreigens besorgt dann DJ Udo mit seiner Silvesterparty.