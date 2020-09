Zeigt die Corona-Ampel im Bezirk orange, dürfen keine Zuschauer mehr auf den Sportplatz. Mit dieser Verschärfung, die ab 5. Oktober gilt, hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für Aufregung in der Fußballszene gesorgt. Auch in unserer Region, selbst wenn der Bezirk (noch) nicht betroffen ist.

Für „nicht nachvollziehbar“ hält Herzogenburg-Obmann Kurt Schirmer den drohenden Zuschauerausschluss. „Speziell im Amateurfußball ist die Maßnahme überzogen. Ich kenne noch keinen Fall von einem Hotspot im Fußball.“ Genauso sieht es Sektionsleiter Wolfgang Eder: „Ich halte von dem Ganzen gar nichts, das war eine Schnellschussaktion.“ Die Verantwortlichen machen es am Beispiel der Partie des SC gegen Haitzendorf fest. Während bei den derzeit „orangen“ Haitzendorfern keine Zuschauer zugelassen wären, dürften diese im „grünen“ Herzogenburg sehr wohl auf den Platz… Natürlich wären auch die finanziellen Auswirkungen fatal. Eder: „Ohne Zuschauer zu spielen, würde den Amateursport umbringen, das kann sich keiner leisten.“

Karl Peyerl, Obmann SC Getzersdorf, kann die Maßnahmen nachvollziehen. Denn: „Man kann es einfach nicht verhindern, dass sich auf dem Fußballplatz zwei Leute zusammenstellen. Aber Geisterspiele sind im Amateurbereich unmöglich. Auf Dauer wird es nicht ohne Zuschauer gehen, das überlebt kein kleiner Verein. Ich bin der erste, der dafür ist, dass die Meisterschaft unterbrochen wird, bis sich die Corona-Situation wieder verbessert.“

Die Vertreter der NÖ-Landesregierung haben vor allem das Feiern in der Kantine nach Spielschluss als möglichen Clusterherd ausgemacht. Was Gerhard Scherner zu denken gibt. „Wenn das Problem die so genannte dritte Halbzeit ist, warum reicht es dann nicht aus, die Kantine mit dem Schlusspfiff zu schließen“, fragt sich der Sektionsleiter des SV Karlstetten. „Dann haben wir vielleicht nicht die Kantinenumsätze, aber zumindest die Eintrittsgelder – und die Leute können zusehen.“