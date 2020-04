Die Verantwortlichen für das Stadtfest haben nach dem Veranstaltungsverbot bis Ende Juni rasch reagiert und diesen traditionellen Höhepunkt auf 22./23. August verschoben. Wie ein Keulenschlag traf das Team rund um Bürgermeister Christoph Artner und Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer die Meldung, dass das bis Ende Juni geltende Verbot für Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals, bei denen viele Menschen stehend auf engem Raum zusammenkommen, bis 31. August verlängert wird. Kann man die Veranstaltung in Herzogenburg mit einem Stadtfest wie etwa in Linz vergleichen? Diese Klärung dieser Frage dauerte nur kurz, am vergangenen Freitag-Abend stand fest, dass das Stadtfest endgültig abgesagt ist: „Es wird erst 2021 wieder über die Bühne gehen“, erklärte Bürgermeister Artner im NÖN-Gespräch.

Ebenfalls auf 2021 verschoben sind das Country-Music-Festival in den Vollrathhallen und das Integrationsfest. Heuer nicht stattfinden werden die beiden Musikschulkonzerte im Augustinussaal und im Volksheim.

Wie es mit den NÖ Kindersommerspielen weitergeht, die seit fast einem halben Jahrhundert an den beiden letzten Ferienwochenenden über die Bühne gehen, ist noch offen.

„Vielleicht nur ein Wochenende“

Andreas Kickinger, Sprecher des Leitungsteams: „Ob die Kindersommerspiele in der ursprünglichen Form überhaupt denkbar sind, ist nach den jüngsten Meldungen zum Thema Kultur und Festivals derzeit noch sehr unklar. Worauf wir uns einstellen müssen, ist, dass es heuer entweder gar keine Kindersommerspiele geben wird, oder vielleicht nur ein Wochenende in verkürzter Form im September – zum Beispiel mit einem Bonus-Tag – von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. September. Ich möchte uns aber nicht zu einer frühzeitigen Absage zwingen.“

Daher soll die endgültige Entscheidung, ob und in welcher Form die 49. NÖ Kindersommerspiele doch noch irgendwie stattfinden können, erst am Donnerstag, 9. Juli, getroffen werden. An diesem Tag wird die Generalversammlung (mit Wahl des Vorstandes) stattfinden.

Kickinger: „Bis dahin können wir alle Szenarien durchspielen, wir haben keinen Druck und bisher noch keine Stornokosten. Mit dem Druck des Programms können wir zuwarten oder dieses ausnahmsweise nur online anbieten. Ich denke, dass die NÖKISS heuer notwendiger denn je wären, als große Hoffnung für viele Kinder und Familien – als etwas, worauf man sich richtig freuen kann.“

Wie sieht es mit weiteren Veranstaltungen aus? Das Sportfest wurde auf 4. bis 6. September verschoben.

Ob das Ossarner Feuerwehrfest in Szene geht, ist noch offen. „Wir müssen ja vorplanen. Wie es damit nun aussieht, wird in den nächsten Tagen, so Kommandant Franz Burgstaller.

Das Einöder Feuerwehrfest wurde auf 2021 verschoben, ob das Fest in Oberndorf/Ebene heuer über die Bühne gehen wird, ist nicht entschieden. Die gemeinsame Florianifeier aller Herzogenburger Wehren wurde auf Herbst verschoben.