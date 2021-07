Seit Mitte April ist Sepp Schneider wie vom Erdboden verschluckt. Der sonst umtriebige und sportbegeisterte Rapid-Fan arbeitete als Hallenwart, betreute die Sporthalle in Ossarn. Darüber hinaus war er die meiste Zeit am Gelände des Anton-Rupp-Freizeitzentrums zu finden, stand also oftmals für Besucher und Passanten in der Öffentlichkeit.

Und plötzlich war Schneider weg, was Gerüchte befeuerte.

Faktum ist: Der 57-Jährige ist an Corona erkrankt. „Obwohl ich zwei Mal geimpft war, ist es mir dabei sehr schlecht gegangen“, schildert er im NÖN-Gespräch.

Von 19. April bis 9. Juni befand er sich im Universitätsklinikum – vier Wochen auf der Corona-Station und die letzten zwei Wochen auf der 1. Medizinischen Station. Derzeit befindet er sich für drei Monate in Maria Anzbach zur Übergangspflege. Dieser Aufenthalt dauert bis 31. Juli. Danach übersiedelt Sepp Schneider in ein Rehabilitationszentrum.

Er wollte erst gar nicht ins Krankenhaus

„Ich musste erst wieder sitzen und gehen lernen“, berichtet der Patient. Möglicherweise wäre der Verlauf noch schlimmer gewesen, hätte es nicht zwei aufmerksame Personen gegeben: „Zuerst wollte ich gar nicht ins Krankenhaus, erst auf Zureden meiner Frau und meiner Hausärztin habe ich mich Gott sei Dank zum Weg ins Spital entschlossen“, erzählt Schneider.

Dass er trotz Vollimmunisierung krank geworden ist, schreibt er den Infusionen gegen seine chronische Polyarthritis zu: „Sie dürften die Impfwirkung aufgehoben haben.“ Sepp Schneider möchte sich jedenfalls bei allen Freunden für die Genesungswünsche bedanken, die er immer wieder bekommt.