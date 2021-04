Ab Montag, 12. April, ist durch die Zusammenarbeit der Gemeinde Statzendorf mit der Marktgemeinde Wölbling eine neue Teststraße in Betrieb. Sie befindet sich in der Kantine der Fladnitztal-Arena, Am Sportplatz 1, und soll ein zusätzliches Angebot für Gemeindebürger beziehungsweise zur Entlastung des Testangebotes in den Nachbargemeinden sein.

Öffnungszeiten: Montag von 8 bis 11 und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Es ist weiterhin möglich, sich auch in einer anderen Gemeinde oder Region testen zu lassen.

Die Ortschefs Herbert Ramler und Karin Gorenzel möchten sich in diesem Zusammenhang bei ASV-Statzendorf-Obmann Herbert Stöger und seinem Team für die Zur-Verfügung-Stellung der Räumlichkeiten bedanken.

Wer die Teststraße freiwillig für administrative und medizinische Mithilfe unterstützen möchte, kann sich beim Gemeindeamt Statzendorf unter 02786/2247 melden.