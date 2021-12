Region Herzogenburg bei Impf-Quote im guten Mittelfeld

Die Impf-Quote in der Region bewegt sich im Vergleich zum Bezirk im Mittelfeld. An der Spitze des Bezirks befinden sich Gemeinden mit Nähe zu Wien. „Die Unterschiede in der Impfquote lassen sich sicher durch die Wohnsituation, die Bevölkerungsdichte und den Sozialstatus der Leute erklären. Das Stadt-Land Gefälle ist in der Rangliste für mich eindeutig zu erkennen“, sagt Bezirksärztevertreter Andreas Barnath.

Wie viele Ärzte im Bezirk impfen beziehungsweise Termine frei haben, könne er nicht sagen: „Der Austausch in der Ärzteschaft ist durch nicht stattfindende Bezirksärztetreffen erheblich eingeschränkt.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Der Wölblinger kennt jedenfalls in seinem Umfeld nur wenige Ordinationen, die nicht impfen. Die Herausforderungen dabei halten sich zum Glück in Grenzen: „Jede Ordination konnte selbst festlegen, wie viele Impfungen an wie vielen Tagen zugeteilt werden. Ich impfe beispielsweise an zwei Ordinationstagen 20 beziehungsweise 30 Personen“, erklärt Barnath.

Dazu kommen noch etwa 20 bis 30 Impflinge pro Woche, die er selbst einteilt und mit Impfstoffen versorgt, die man über den Shop der Bundesbeschaffung bestellen kann.

Barnath: „Vorwiegend handelt es sich um Dritt- beziehungsweise Boosterimpfungen, es kommen aber auch ein paar Erst- und Zweitimpfungen dazu.“

Die wahre Herausforderung sei jedoch die telefonische Beratung der Patienten, die im Dschungel der unklaren Vorgaben der Politik, wann welche Impfung wo und wie lange gilt beziehungsweise aufzufrischen ist, verloren gegangen seien.

Mit knapp über 70 Prozent weist Statzendorf in der Region die beste Impf-Quote auf. Bürgermeister Herbert Ramler: „Wir hatten Glück, dass der Impfbus zwei Tage nach Ankündigung der 2G-Regel bei uns Station gemacht hat. 369 Bürger, auch aus Nachbargemeinden, haben sich impfen lassen, das ist vergleichsweise sehr viel.“ Als zweiten Faktor für die relativ hohe Quote führt Ramler an, dass sich alle politischen Lager einig seien, dass nur die Impfung der Pandemie entgegenwirke.

Dieser Ansicht ist auch Kapellns Bürgermeister Alois Vogl, dessen Gemeinde Schlusslicht ist: „Ich habe keine Ahnung, warum die Quote bei uns so niedrig ist.“ Was ihm Sorge bereitet, ist der „Extremismus bei Impf-Befürwortern und Impf-Gegnern. Die Lagerbildung ist eindeutig erkennbar.“