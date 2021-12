Starke Einschränkungen: "Glühwein to go" von Landjugend Kapelln

Der Chor der Landjugend Kapelln gestaltete unter der Leitung von Hanna Markgraf und gemeinsam mit einigen Mitgliedern des im Herbst aufgelösten Singkreises von Kapelln die Christmette. Nach der Messe wurden die Corona-Einschränkungen sichtbar, die Landjugend verteilte „Glühwein to go“.

Obmann Kilian Vogl: „Aufgrund der geltenden Bestimmungen war es uns auch heuer nicht möglich, Punsch und Glühwein auszuschenken.“

Nach der diesjährigen Kindermette bot die Landjugend Weißenkirchen mit Obmann Simon Schwab und Leiterin Stefanie Erber an der Spitze aufgrund der andauernden Corona-Situation „Punsch to go“ in einer neuen Form: Die Kirchenbesucher konnten von zu Hause Flaschen mitnehmen oder vor Ort welche kaufen und sie mit Glühwein oder Kinderpunsch anfüllen. Damit überbrachte auch die Landjugend Weihnachtswünsche an die Pfarrbevölkerung.

Da auch heuer die traditionelle Weihnachtsfeier nicht in der gewünschten Form durchgeführt werden hatte können, überlegten sich Obmann Thomas Bichler und sein Stellvertreter Martin Högl in Murstetten eine ganz besondere Überraschung.

Nachdem sie im Vorjahr die Weihnachtsfeier virtuell mittels Videomeeting organisiert hatten, besuchten sie heuer vor Weihnachten alle Mitglieder des Musikvereins Murstetten und überbrachten „kontaktlos vor der Haustür“ Weihnachtsgrüße mit einem kleinen Weihnachtsstern, einigen Keksen und Apfelsaft. Die Aktion glückte, sie kam sehr gut an.