Test-Angebot in Traismauer nun erweitert

Das Testzentrum in Traismauer ist durch die verpflichtenden Testungen im Zusammenhang mit 3G am Arbeitsplatz derzeit wieder sehr gut frequentiert. Das Angebot soll auch in den nächsten Wochen in diesem Ausmaß aufrecht bleiben. Im Bild: Domenic Machinek, Bernhard Hanke, Andrea Weiss, Daniela Lackinger, Ida Stangl und Gerhard Engl (von links).

Foto: Günther Schwab