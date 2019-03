Der Firmenparkplatz von „Fiali-Ring 26“ des Campus 33 (Firma UMS) war der Schauplatz eines dreisten Motorbootdiebstahls. Bislang unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag-Abend (21. März) in der Zeit von 21.30 bis 22 Uhr ein weißes Motorboot (Type: Bayliner 2355, Baujahr 1998, Wert: rund 25.000 Euro).

„Am späten Freitag-Vormittag ist mir das Fehlen des Motorboots aufgefallen. Zunächst konnte ich es nicht glauben, dass das Motorboot samt Anhänger gestohlen wurde, aber letztlich war es so.

Laut den Videoaufzeichnungen hat es am späteren Donnerstag-Abend Aktivitäten am Abstellplatz des Bootes gegeben. Es dürfte sich um die Diebe gehandelt haben, die das Boot dann entwendet haben“, so der Bootsbesitzer und Eigentümer der Firma UMS, Udo Schäbinger, im NÖN-Gespräch.

Videomaterial wird ausgewertet

Weiters: „Das Boot habe ich erst im Vorjahr erworben und bin damit erst wenige Stunden unterwegs gewesen.

Unmittelbar neben dem Bootsabstellplatz befindet sich die Auto-Waschanlage mit vier Selbstbedienungs- Waschboxen, die durchgehend geöffnet ist. Weil hier auch am Abend Kunden ihre Fahrzeuge waschen, hoffe ich, dass es den einen oder anderen Hinweis seitens der Benützer der Waschanlage gibt.“

Derzeit werden die Videoaufzeichnungen noch von Spezialisten der Exekutive ausgewertet. Zweckdienliche Hinweise an die Polizei-Inspektion Traismauer: 059133/3176.