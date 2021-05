Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Tulbing (Bezirk Tulln) ist eine junge Fladnitztalerin schwer verletzt worden.

Mit Notarzthubschrauber nach St. Pölten geflogen

Der Zusammenstoß ereignete sich am vergangenen Mittwoch kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung von zwei Landesstraßen auf der Höhe einer Biogasanlage. Der Wagen eines 62-Jährigen prallte nach einem Abbiege-Manöver aus vorerst unbekannter Ursache frontal gegen das Auto der Frau (22).

Durch die Wucht der Kollision wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Silberhelmen der Freiwilligen Feuerwehr Tulbing aus dem Wrack geborgen werden, wir hatten vergangene Woche berichtet:

Tulbing Eine Schwerverletzte nach Alko-Unfall im Bezirk Tulln

Die Wölblingerin wurde nach der Erstversorgung durch die Sanitäter vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Der 62-Jährige verließ sein Fahrzeug selbstständig. Er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und ist von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes ins Universitätsklinikum Tulln eingeliefert worden. Zuvor wurde noch ein Alkotest durchgeführt, der keine Zweifel offenließ.

Gute Nachrichten: Frau am Weg der Besserung

Der Mann dürfte den ersten „Öffnungstag“ zum hemmungslosen Zechen verwendet haben und hatte sich mit 1,44 Promille hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle entzogen.

Am Pfingstmontag konnte die Familie des Opfers der NÖN Positives berichten. Die junge Frau aus einer Winzerfamilie, die in Tulbing ein Praktikum in einem Kindergarten absolviert, befindet sich am Weg der Besserung: „Es sind zwar nur kleine Schritte und es wird langwierig, aber es besteht keine Lebensgefahr.“