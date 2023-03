Zügiger Fortschritt bei Bau von Betriebsareal im Raum St. Pölten

Noch merkt man nicht allzu viel davon, doch heuer im Sommer wird, so heißt es in einer Aussendung vom „NÖ Wirtschaftspressedienst“, das Logistik- und Industrieimmobilienunternehmen CTP die ersten Flächen des in Bau befindlichen Betriebsareals „CTPark St. Pölten Nord“ zwischen Herzogenburg und Traismauer fertigstellen. Das Projekt umfasst drei Hallen mit einer Größe zwischen 14.700 und 37.800 Quadratmetern sowie einzelne Einheiten mit einer Fläche zwischen 2.500 und 12.000 Quadratmetern. Alle Gebäude werden unter Einhaltung strenger Nachhaltigkeitskriterien errichtet.

Der „CTPark St. Pölten Nord“ ist 84.000 Quadratmeter groß. Das Areal richtet sich in erster Linie an Unternehmen der Leichtindustrie und des verarbeitenden Gewerbes sowie an Einzelhändler und Produktionsunternehmen, die Betriebsflächen benötigen. Um möglichst viele Nutzungen zu ermöglichen, stattet CTP die Gebäude mit mehreren Verladedocks und Zufahrtsrampen aus.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.