Rohbau der SAN-Group in Herzogenburg ist fertiggestellt

Die SAN-Group setzt nach der Eröffnung der ersten grünen Wasserstoffanlage in NÖ einen weiteren Meilenstein und feiert den Baufortschritt des topmodernen Zentrums für Forschung und Entwicklung: In der Vorwoche erfolgte die Dachgleiche.

Zur Feier im fertiggestellten Rohbau luden die Strabag und die SAN-Group ein. Bis Ende 2023/Anfang 2024 entsteht hier ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Platz für bis zu 200 Beschäftigte bietet. In Beisein von Bürgermeister Christoph Artner, Vertretern der Stadt Herzogenburg sowie den Bauverantwortlichen der Strabag, ihren Mitarbeitern und Sub-Unternehmen dankte die SAN-Group als Bauherr anlässlich dieses Meilensteins allen Beteiligten. Nach Verlesung des traditionellen Gleichenspruchs und der Übergabe des Gleichengeldes durch Johann Trauninger, Chief Production & Procurement Officer der SAN- Group und Projektleiter für den Bau des SAN-Biotech-Parks, gab es Speis und Trank.

„Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Bauindustrie verlief die Zusammenarbeit mit der Strabag sowie allen involvierten Sub-Unternehmen über die vergangenen Monate hinweg völlig problemlos. Wir sind gut im Zeitplan. In einem Jahr ziehen wir ein. Heute ist es an der Zeit, ‚Danke‘ zu sagen“, so Trauninger.

Im neuen SAN-Biotech-Park werden ab 2024 alle Funktionen gebündelt: Büros, Labors für Forschung und Entwicklung, Wasserstoffproduktion und Betankungsanlage sowie Versuchseinrichtungen. „Die SAN Group geht mit ihrer topmodernen Firmenzentrale neue Wege. Nachhaltige Gebäudetechnik mit Photovoltaik-Anlagen, Erdwärmesonden und Wärmerückgewinnung, das Sammeln von Regenwasser für den Betrieb der Sanitäranlagen, Holzfassaden und ein Gründach sind nur Teile des ressourceneffizienten Baukonzeptes“, freut sich Gründer und Präsident Erich Erber.

