Abschlussabend der NÖ Kindersommerspiele

Es ist zwar nur ein Zehntel der rund 1.200 freiwilligen Helfer der 51. NÖ Kindersommerspiele zum Abschlussabend gekommen, dennoch war das Pfarrzentrum mehr als gesteckt voll. Der Sprecher des Leitungsteams, Andreas Kickinger, begrüßte die Gäste zwischen drei und 99 Jahren, darunter auch Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold, die Stadträte Max Gusel und Erich Hauptmann, Heimdirektor Walter Freinberger mit Sohn Samuel, Volksbank-Direktor Wolfgang Keiblinger, Hans-Jörg und Bettina Biehl sowie die Familien Singer, Schwed, Lang und Wallner. Kickinger bedankte sich bei Samuel Ziselsberger, der mit seinen Kolleginnen Michaela Rumpler und Sandra Kettinger schon Jahre im Nökiss-Büro tätig ist, nun aber aus diesem Team scheidet. Yvonne Schmoll wird seine Aufgaben übernehmen.

„Wir dürfen wieder auf erfolgreiche Nökiss zurückblicken und konnten wieder viele schöne Eindrücke und Erlebnisse sammeln – jeder und jede etwas anderes. Für mich war die Verleihung der ,Weißen Feder' besonders stimmig und stimmungsvoll“, begann Stiftspropst Petrus Stockinger seine Dankesworte an das Team. „Wir machen die Nökiss, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen – so sagen wir es und so heften wir es uns auch auf die Schulter. Ich möchte aber heute – im inneren Kreis – auch etwas anderes zu Wort bringen: Wir alle, die zu den Nökiss kommen, so wie wir heute da sind, kommen aus den verschiedensten Lebensrealitäten, aus manchmal vielleicht nicht einfachen privaten Umständen oder aus beruflichen Sorgen. Ist es nicht so, dass auch für uns bei aller Arbeit und Mühe die Nökiss irgendwie eine besondere Zeit sind, in der wir manches aus unserem Alltag hinter uns lassen dürfen? Eine Zeit, in der sich manches relativiert, was uns sonst umtreibt und in Beschlag nimmt? Daher möchte ich einmal sagen dürfen – und da ist dieser Kreis genau der richtige dafür – und möchte dabei auch richtig verstanden werden: Natürlich machen wir die Nökiss für die Kinder – aber wir machen sie auch für uns. Und damit verbinde ich auch meinen diesjährigen Dank: Das Fest lebt von den Menschen, die dem Fest etwas geben, aber denen das Fest auch etwas gibt. Und das seid ihr – das sind wir – und ich wünsche mir, dass das noch auf viele Jahre so bleibe!“

Anschließend stellte Dietmar Zederbauer den Rechnungsbericht vor – so stehen heuer 333.370,41 Euro Einnahmen 325.760,92 Euro Ausgaben gegenüber. Zum Abschluss gaben drei Videos von Stiftsherrn Wolfgang Payrich einen Bilderrückblick, bevor das Buffet gestürmt wurde.