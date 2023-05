Bade-Auftakt in Herzogenburg entfiel

Ein besonderes Freizeitvergnügen für Jung und Alt bietet jeden Sommer der Herzogenburger Aquapark, auf dessen Eröffnung sich bereits viele Badebegeisterte freuen. Das Freibad mit einer Größe von 30.500 Quadratmetern, vier Becken und einem Naturbadeteich mit einer Wasserfläche von rund 1.500 Quadratmetern lockt jedes Jahr zahlreiche Badegäste aus nah und fern – im letzten Jahr waren es rund 40.000.

Besonders anziehend sind natürlich die 60 Meter lange Röhrenrutsche und die 14 Meter lange Breitwasserrutsche, die für Rutschspaß ohne Ende sorgen. Zusätzlich amüsiert sich der Nachwuchs im Strömungskanal oder kraxelt im Kletternetz oberhalb des Wassers. Boden-Blubber runden die Extras im Erlebnisbecken ab. Aber auch das Sprungbecken, das Sprünge aus einem und drei Meter Höhe möglich macht, bietet eine willkommene Abwechslung. Die sportliche Betätigung am Beachvolleyballplatz verkürzt unter anderem die anschließende Trocknungsphase.

In den vergangenen Monaten wurden alle Wege saniert, der Sand auf den Spielplätzen wurde gereinigt, im Erlebnisbecken gibt es ein neues Netz und auch die Beschattung am Spielplatz wird erneuert.

Bademeister Christian Mrskos freut sich schon auf die – hoffentlich baldige – Eröffnung, denn der angepeilte Termin am Staatsfeiertag fiel der zu kühlen Witterung zum Opfer. Gastronom Franz Dopler, der das Buffet im Aquapark betreibt, ist jedenfalls guter Hoffnung: „Ich bin überzeugt, dass es heuer wieder ein gutes Jahr wird.“ Bei Schönwetter ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Auf eine Eröffnung am 1. Mai hat man sich im Wölblinger Waldbad erst gar nicht eingelassen: „Wir sperren am Montag, 15. Mai, auf“, sagt Bürgermeisterin Karin Gorenzel. Bis auf kleinere Instandsetzungen hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts geändert, auch das Personal blieb gleich. Kulinarisch betreut werden die Gäste des idyllisch gelegenen Waldbades in bewährter Form von „Karins Gaststube“ mit den Inhabern Karin und Martin Deutsch.

