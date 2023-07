Bodenversiegelung: „Brauchen auch in Region eine radikale Kehrtwende!“

Die Bodenversiegelung ist zu einem Dauerthema geworden. Alexander Simader, der Manager der Klima- und Energie-Modellregion Unteres Traisental/Fladnitztal, hat dazu eine klare Meinung: „Wir brauchen eine radikale Kehrtwende in Österreich und damit auch in unserer Region!“

Jede zusätzliche Fläche, die noch verbaut werde, sei ein Schritt in die falsche Richtung. Deshalb wünscht sich die Modellregion eine Reduktion der versiegelten Flächen und deutliche Anstrengungen zur Förderung eines gesunden Bodenlebens und einer Steigerung des Humusgehalts. Simader: „Dieser speichert Wasser und bindet CO2. Damit stärken wir die heimische Lebensmittelproduktion, die Biodiversität und reduzieren unsere persönliche Betroffenheit durch den bereits existenten Klimawandel in der Region.“

Man könne ihn an den Starkregenereignissen in jüngster Vergangenheit gut erkennen.

„Unsere eigenen Untersuchungen in der Region zeigen uns, dass die nicht beschatteten, versiegelten Flächen wie der Rathausplatz in Herzogenburg an sonnigen Sommertagen um 20 bis 30 Grad höhere Temperaturen aufweisen, als wir sie unterhalb von Bäumen oder Grünstreifen vorfinden“, so Simader.

Die Gemeinden seien daher gefordert, rasch und konsequent eine Verbesserung des Mikroklimas in Siedlungsbereich zu erreichen „Dies erfolgt durch Öffnung der versiegelten Flächen, Bepflanzung mit Bäumen und dem Schaffen von Wasser speichernden Böden. Der Niederschlag muss vor Ort verfügbar gemacht werden“, appelliert Simader.

Die Modellregion unterstützt die Gemeinden bei diesen Ambitionen: etwa beim Setzen von Hecken, neuen Bäumen oder der Errichtung neuer, kleine Parkanlagen wie beim Bahnhof in Statzendorf.

Ein sehr erfreuliches Beispiel sei die begrünte und offene, grüne Parkplatzfläche in der Nussdorfer Donaugasse.

Die Modellregion bemühe sich auch in den kommenden Jahren sehr aktiv mit der Auseinandersetzung der Thematik. Alexander Simader: „Zahlreiche Maßnahmen, wie etwa die Wiedernutzung von leerstehenden Gebäuden, vermehrtes Bauen in die Höhe (verdichteter Wohnbau), sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sind wichtige Schritte. Darüber hinaus sollten Ressourcen in die Entsiegelung investiert werden.“

Die Region sei in den kommenden Jahrzehnten besonders gefährdet, im Siedlungsdruck zwischen den Städten St. Pölten, Krems und Tulln sowie im Nahbereich Wiens ein „Speckgürtel“ zu werden. „Nur mit einer klaren Abgrenzung und einem Stopp des Verbaus kann dies langfristig verhindert werden und eine moderne und nachhaltige Identität der Region erreicht werden“, so Simader abschließend.

Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger aus Zagging kennt das Thema aus der Landwirtschaft: „Die Bodenversiegelung ist für uns Bauern ein großes Thema und großes Problem. Wir verlieren laufend Ackerflächen, zusätzliche Verschärfung gibt es durch die Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen, was auch einer Bodenversiegelung gleichkommt.“ Durch die geringer werdenden Ackerflächen sei Österreich bereits zu einem Importland geworden, was das Getreide anbelangt: „Die Tendenz geht dazu, dass wir noch mehr importieren müssen.“

Auch das Wachsen von Städten wie St. Pölten sei ein Problem: „Landwirtschaftliche Flächen werden immer teurer. Geht eine Fläche für den Bauern verloren, muss er für Ersatzflächen horrende Kosten in Kauf nehmen.“