Mehr Radstrecken für Radler in der Region Herzogenburg

Radfahren wird in der Region immer wichtiger. Aber nicht nur für den Alltag bietet das Fahrrad eine umweltfreundliche Alternative, auch in ihrer Freizeit steigen viele mittlerweile aufs Rad um. Und das zurecht. Die Region Herzogenburg bietet einige Top Radtouren, die direkt an den Heurigen vorbeiführen.

Wie viele Menschen hier unterwegs sind, kann Susanne Zoder, Vereins- & Projektbetreuung Wein & Genuss Traisental-Donau, nicht genau sagen. „Da es sich hauptsächlich um Tagesausflüge handelt, die Besucher ja auch zum Heurigen gehen oder das Stift besuchen, haben wir dazu keine Zahlen. Der Top-Radweg im Weinland Traisental ist der Traisental-Radweg der bis Mariazell führt. Hier wird vor allem der familienfreundliche Teil von der Donau bis St. Pölten nachgefragt. Wir bekommen Infoanfragen für Tagestouren, aber auch über eine öffentliche Anreise über St. Pölten und Wien.“

Um das Traisental – und hier vor allem die Region Herzogenburg – noch attraktiver für Zweiradfahrer zu gestalten, wird laufend an neuen Routen gearbeitet. Heuer soll etwa noch die neue Mittelpunkt-Radroute beschildert werden. „Es sind weitere Radrouten in Evaluierung, MTB-Trekking-Strecken und Anbindungen an St. Pölten. Ziel ist eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, schöne interessante Runden, auch durch Kombination von Radrouten und Strecken, für unterschiedliche Zielgruppen wie Familien, Mountainbiker und E-Bike- Radler“, erklärt Zoder und betont: „2023 wird es auch eine eigene Rad Karte mit allen Rad- und Trekkingrouten geben, die derzeit in Arbeit ist.“

St. Pölten als Ausgangspunkt

Aufgrund der Lage hat der Radtourismus schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert im Tourismus. Ideal eignet sich St. Pölten als Ausgangspunkt für die Fahrt nach Mariazell mit dem Zug und die Rückfahrt auf dem Fahrrad. „Der Radtourismus hat durch Corona einen enormen Boom erfahren“, sagt der St. Pöltner Tourismusdirektor Stefan Berger. Mit E-Bikes werden auch größere Strecken zurückgelegt. Vom Stadttourismus gibt es eigene Packages für Radtouristen, aber auch für St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, die die Umgebung erkunden möchten wie etwa beim WeinBergSchmecken oder mehrtägige Touren wie die Drei-Täler-Radtour. „Ideal ist auch die Nähe zum Donauradweg. Er ist einer der beliebtesten Fernradwege“, sagt Berger.

