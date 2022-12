Messer-Areal: Frage nach der Nutzung

Werbung

Mit den Stimmen der SPÖ und der Grünen hat der Gemeinderat, wie ausführlich berichtet, den Ankauf des Messer-Areals beschlossen. Kostenpunkt: 2,2 Millionen Euro netto. ÖVP, FPÖ und der „wilde“ Gemeinderat Wolfgang Schatzl stimmten dagegen. Sie befürchten, dass die Stadt die Kosten für die Entsorgung von etwaigen Altlasten aufkommen muss.

Es ging aber nicht ausschließlich um die Altlasten, Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann (ÖVP) stellte auch die Frage nach einem Nutzungskonzept. Bisherige Optionen sind die Übersiedlung des Bauhofs auf das Areal sowie die Errichtung eines gemeinsamen Hauses für die Freiwilligen Feuerwehren Herzogenburg-Stadt und Oberndorf/Ebene nach einer allfälligen Fusion. Hauptmann stellte dabei infrage, ob das Areal wegen möglicherweise komplizierter Zu- und Abfahrt für die Silberhelme geeignet sei. Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) entgegnete, dass die Überlegungen für diesen Standort nicht aus der Politik, sondern von den Feuerwehren selbst kommen: „Es gibt sogar einen definitiven Beschluss im Zusammenhang mit diesem Grundstück.“

ÖVP-Stadtrat Peter Schwed bemängelte angesichts der emotionalen Debatte rund um das Messer-Areal, dass es für den An- oder Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften keinen eigenen Ausschuss gibt, in dem man die Thematik vorher besprechen kann. Die Kompetenz liegt bislang in den Händen des Bürgermeisters.

Gibt es künftig einen eigenen Ausschuss?

Vizebürgermeister Richard Waringer (SPÖ) wies darauf hin, dass der Gemeinderat bei seiner Konstituierung die Aufgabengebiete der Ausschüsse einstimmig beschlossen habe. Was natürlich kein Hindernis ist, künftig einen derartigen Ausschuss ins Leben zu rufen oder den An- oder Verkauf von Grundstücken einem bereits bestehenden Ausschuss zuzuweisen.

