Neue Bilder im Herzogenburger Rathaus

Im Foyer und an den Wänden der Gänge im Rathaus konnte man vor der Pandemie das ganze Jahr über Bilder heimischer Künstler bewundern, die regelmäßig ausgetauscht wurden, sodass viele Künstler an die Reihe kamen. Nach etwas längerer Pause soll das Ganze jetzt wieder aufgenommen werden – und Fotokünstler Marius Höfinger macht den Auftakt. Seit wenigen Tagen sind die Bilder des Fotoprofis zu sehen, dessen Studio am Rathausplatz bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.