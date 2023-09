In der Ahrenberger Kellergasse ging eine Ära zu Ende

In der Ahrenberger Kellergasse ging am Mittwoch eine Ära zu Ende. Um Mitternacht nahm Heurigen Wirt Heinrich Redl senior zum letzten Mal den Strohkranz herunter. Nach 103 Jahren beendet die Familie Redl ihren Heurigenbetrieb. Der Urgroßvater vom heutigen Seniorchef Heinrich Redl begann in Gemeinlebarn 1920 einen Heurigen. Der lief natürlich ganz anders ab als heute. Bis 2013 hatte man wechselweise im Winter in Gemeinlebarn und im Sommer in der Kellergasse den Heurigen. Als die Heizung im Keller fertig war, zog man dann komplett in die Ahrenberger Kellergasse mit dem Heurigenbetrieb.

Zahlreiche Gäste, Freunde Vereine waren gekommen, um gemeinsam den letzten Tag zu feiern. Und es wurde richtig gefeiert. Schon am späten Nachmittag spielte das Brass-Quartett des Musikvereins Traismauer. Die Kinder und Schwiegerkinder dankten Eva und „Heinz“. In weiterer Folge kamen viel Freunde und Bekannte und übergaben Geschenke und Blumen als Dank für die Bewirtung in den vergangenen Jahren.

Die Ahrenberger Kellergassengemeinschaft stellte sich ebenfalls mit einem Geschenk ein. Obfrau Monika Linder und Waltraud Zahorik trugen dazu ein Gedicht vor. Stadträtin Veronika Haas sowie die Gemeinderäte Markus Wallnberger und Bruno Buchegger überachten die Grüße der Stadt-ÖVP.

Mit einer riesigen Torte mit der Aufschrift „25“ dankte die Familie Redl allen Gästen, die gekommen waren und ihnen jahrelang die Treue gehalten haben. Die Zahl 25 deswegen, weil seit 25 Jahren betrieben Eva und Heinrich Redl den Weinbaubetrieb und den Heurigen. Jeder Kellnerin und jeder Dame aus dem Küchenpersonal wurde einzeln mit einem Geschenk gedankt. Danach wurde die Torte angeschnitten und jeder Gast bekam ein Stück.

Als Ernst Kargl mit seiner Trompete Stimmung machte, wurde getanzt und gesungen, bis um Mitternacht der Kranz vom „Chef“ heruntergenommen wurde: Der Heurigenbetrieb der Familie Redl aus Gemeinlebarn ist Geschichte.