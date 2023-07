NÖN-Eischeck: Die „Eiszeit“ ist angebrochen

Ob Klassisches, wie Vanille, Erdbeer und Schokolade oder Ausgefallenes, wie Kaiserschmarrn und Apfelstrudel – Eis gehört einfach zum Sommer dazu. Die NÖN hat sich umgehört, welche kühle Köstlichkeit man in der Region heuer keinesfalls verpassen sollte.

Die Bäckerei-Cafe-Konditorei Pauntzen (das Hauptlokal befindet sich in Gemeinlebarn) ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert! Die Konditorei lässt keine süßen oder knusprigen Wünsche offen. Im Sommer gibt es sogar selbstgemachtes Eis und eine breite Palette an Eisspezialitäten in den verschiedensten Variationen. „Die diesjährige Eissaison verläuft sehr zufriedenstellend. Die Nachfrage ist sehr groß und unsere Kunden schätzen die Qualität des selbstgemachten Eises. Bereits seit vier Generationen gibt es unseren Betrieb. Sukzessive hat sich das Angebot erweitert und es ist für jeden etwas dabei.“, so der Chef Lukas Pauntzen in seiner Stellungnahme. Weiters: „Neben den klassischen Eissorten sind es vor allem die Sorten Kokos, Joghurt-Marille und Joghurt-Waldbeere, die sich stetig steigender Beliebheit erfreuen.“

Anja Bertl, Chefin von der Schirmbar und vom Eissalon am Herzogenburger Rathauplatz freut sich natürlich, dass nach den eher eisschwachen Wochen endlich die „Eiszeit“ angebrochen ist. „Wir haben zurzeit über 50 Eissorten lagernd, 32 davon sind in der Vitrine im Angebot. Natürlich ist Vanille-Eis noch immer ein Renner, aber auch Zitrone, Melone und Limette sind zurzeit sehr beliebt. Die Kinder lieben aber auch die Sorten Toffifee und Bubblegum“, so Anja Bertl.

An zwölf verschiedenen Standorten in NÖ und Wien vertreibt das Neulengbacher Unternehmen Papa Luigi via Franchise-System die erfrischende Köstlichkeit. Täglich gibt es 24 verschiedene Sorten im Sortiment der Eistrucks, die zwar in St. Pölten produziert, aber von Neulengbach ausgeliefert werden. „Die klassischen Sorten haben wir immer im Sortiment, es gibt aber auch Ausgefallenes“, weiß Birgit Brandstetter von Papa Luigi. Besonders beliebt seien etwa die Sorten Haselnuss, Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel, das heuer zum Eis des Jahres gewählt wurde.

Sehr gefragt seien bei Papa Luigi aber auch die Genussbecher, wie der Eierlikör- oder der Kaiserschmarrnbecher mit Zwetschkenröster, sowie die Eisshakes, die vor Ort zubereitet werden. Gerne geholt werden auch Eisboxen mit 10, 20 oder mehr Kugeln Eis. „Vor allem, wenn es sehr heiß ist, werden die Boxen gerne gekauft“, weiß Brandstetter. Die Menge schlage sich dann auch auf den Preis nieder, in einer 30er-Box koste eine Kugel dann nur mehr 1,10 Euro, anstatt 1,70 Euro. Ab der zweiten Kugel kosten diese 1,60 Euro. „Damit befinden wir uns im mittleren, österreichweiten Preissegment“, weiß Brandstetter.