Theater vom Lastwagen macht Halt im Herzogenburger Volksheim

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Das Lastkrafttheater, ausgezeichnet mit dem NÖ Kulturpreis 2019, bringt mit seiner einzigartigen Bühne das Lachen in die Gemeinden Ostösterreichs: Der Zauber der Komödie findet vor der eigenen Haustüre statt und erlaubt dem Publikum, aus dem Alltag zu entfliehen und in seiner Heimatgemeinde Volkstheater im besten Sinne zu erleben.

Auch heuer wird der Lkw, von Frächter Karl Gruber mit sicherer Hand gelenkt, mehr als 6.000 Kilometer zurücklegen und mit „Des is afoch so – ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz auf seiner mobilen Bühne durchs Land ziehen.

In Herzogenburg macht das Lastkrafttheater heuer am Freitag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Garten des Volksheims Station. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in den Innenräumen statt. Der Eintritt ist frei.

Protagonisten sind David Czifer, Max Mayerhofer, Eva-Christina Binder, Max G. Fischnaller, Katharina Fiala und Hannah Riegler. Regie führt Nicole Fendesack.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.