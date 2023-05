Maikundgebung in Herzogenburg

Volles Haus gab es wie erwartet bei der Maikundgebung im Herzogenburger Volksheim. Nach der musikalischen Einstimmung durch die Stadtkapelle vor dem Volksheim begrüßte SPÖ-Vorsitzender Gemeinderat Franz Mrskos die zahlreichen Gäste. Unter ihnen befanden sich Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, Bürgermeister Christoph Artner, Vizebürgermeister Richard Waringer, Altbürgermeister Franz Zwicker mit Gattin Elisabeth, Gerlinde Rupp, Franz und Anni Schneider, Kurt und Ramona Schirmer, Pensionistenverbands-Vorsitzender Franz Leithner, Gerhard Holzapfel von der Vida und natürlich der Festredner, der designierte Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, Sven Hergovich.

Bürgermeister Christoph Artner betonte, dass Aufbruchsstimmung zurzeit mehr als eine Notwendigkeit ist – und dass auch die Schwächeren die Zukunft mitgestalten sollen. Sven Hergovich sagte, er sei besonders 1. Mai darauf stolz, Sozialdemokrat zu sein.

Danach stellte er sich und Themen, für die er sich einsetzen will, kurz vor. Dabei stehen eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, die gesicherte Kinderbetreuung und die finanzielle Absicherung für pflegende Angehörige ganz vorne.

Nach dem gemeinsamen Lied der Arbeit „Die Arbeit hoch! Die Arbeit hoch!“, das 1868 erstmals in der Öffentlichkeit vorgetragen wurde, gab es Schweinsschnitzel mit Kartoffelsalat.

Es war nicht der erste Auftritt von Sven Hergovich in der Region, denn bereits am Tag zuvor war er Ehrengast bei der Maifeier in Statzendorf. Dort begrüßte Parteivorsitzender Gemeinderat Robert Graf neben seinen Parteikollegen aus Wölbling, Obritzberg und Paudorf auch die 3. Landtagspräsidentin Eva Prischl.

Auch im Fladnitztal hatte Hergovich seine Pläne und Forderungen präsentiert. Prischl wiederum betonte, wie wichtig es sei, das Leben in NÖ wieder leistbar zu machen und die Armut aufzuhalten - sowohl bei Kindern als auch bei Pensionisten.

Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. So sind sieben Mannschaften beim Fladnitztal-Triathlon angetreten und haben ihr Können im Elfmeterschießen, beim Seilziehen und beim Bierkrug-Rrutschen unter Beweis gestellt. Die siegreichen Mannschaften kamen aus Statzendorf (Damen 1 und Herren). Für die Bewirtung der über 100 Gäste sorgte der ASV Statzendorf.

Maifest in Statzendorf: die Gemeinderäte Robert Graf und Josef Thoma, geschäftsführender Gemeinderat Daniel Zimmel, Bürgermeisterin Karin Gorenzel, 3. NÖ Landtagspräsidentin Eva Prischl, der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich, geschäftsführende Gemeinderätin Roswitha Neuwirth und Gemeinderat Andreas Bauer (von links). Foto: NÖN, Thomas Heumesser

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.