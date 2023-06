Sommer, Sonne und Abkühlung am See

Die NÖN bietet einen Überblick über die schönsten Badeseen im Bezirk.

Die Naturbadeseen in Traismauer (sechs Hektar, bis zu fünfeinhalb Meter tief) bieten in den Sommermonaten die ideale Gelegenheit zur Abkühlung. Neben der hervorragenden Wasserqualität sind die Badegäste von den gepflegten Rasenliegeflächen begeistert. Eine große Liegewiese mit Bäumen bietet Platz für viele sonnenhungrige Badegäste. Für Familien gibt es genügend Freiflächen, auch ein kleiner Spielplatz mit Rutsche ins kühle Nass bietet jede Menge Spaß.

Sportbegeisterte freuen sich über den vorhandenen Beachvolleyballplatz oder nutzen die wunderbaren Spazierwege entlang der naturbelassenen Badeseen. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Imbissstände und ein Gasthaus direkt am Gelände der Badeseen Traismauer. Natürlich sind hier auch Sanitäranlagen vorhanden.

Die Anreise ist sowohl mit dem Auto, als auch mit dem Fahrrad über den Traisentalradweg möglich. Gratis Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die Mitnahme von Hunden ist in der Zeit von 1. Mai bis 30. September nicht erlaubt.

Naturgenuss an den Viehofner Seen: Beliebter Badeplatz und Naherholungsbegebiet in der Landeshauptstadt sind die Viehofner Seen. Auf der Liegewiese kann man unter den Bäumen die Seele baumeln lassen. Ins Wasser geht es über Leitern von Stegen oder an einigen Stellen auch direkt von Ufer aus.

Weil einige seltene Vogelarten dort brüten ist nur die Ostseite des größeren Sees für den Badebetrieb geöffnet. Zusätzlich gibt es einen Bootsverleih bei der „Seedose“ und eine Bücherzelle.

Am Einfachsten erreicht man den See mit dem Rad, denn er liegt direkt am Traisental-Radweg. Auch mit den Lup-Linien 3, 6 und 7 ist der See leicht erreichbar. Es gibt ausreichend Parkplätze zu beiden Seiten der Dr. Adolf Schärf Straße, die bis 31. August von 8 bis 12 und von 13 bis 20 Uhr gebührenpflichtig sind. Der Hund darf an der Leine mit, jedoch nicht im Bereich der Liegewiese und des vorgelagerten Badebereiches.

Ratzersdorfer See mit viel Gastronomie: Der Ratzersdorfer See in St. Pölten bietet ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot. Liegewiesen für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter gibt es ebenso wie schattenspendende Bäume und einen abgetrennten FKK-Bereich. Es gibt außerdem einen Handlauf für gehbeeinträchtigte Personen, um ins Wasser zu kommen. Neben der Bademöglichkeit gib es Spielplätze, Beachvolleyball-Plätze, einen Basketball- und einen Fußballplatz, eine Minigolf Anlage, den Skaterpark, die Calisthenics- und Freerun Anlage, um sich auch körperlich zu ertüchtigen. In der Seelounge, bei Strands und beim Kiosk Pansky kann man sich dann auch stärken oder sich mit kühlen Getränken versorgen. Vierbeiner dürfen nicht mitgebracht werden, es herrscht bis zum 30. September ein Hundeverbot.

Für das Parken wird eine Gebühr fällig.

Seengenuss für Mensch und Tier in Ebersdorf: Der Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf bietet alles für den perfekten Sommertag. Kulinarisches und Drinks mit der „See Side“ und dem „Haus am See“ lassen weder Hunger noch Durst aufkommen. Und auch keine Langeweile, denn es gibt immer wieder Events. Stolz ist die Gemeinde auch auf den barrierefreien Seezugang sowie den Kinderbereich und Spielplatz. Hunde sind in ausgewiesenen Zonen erlaubt und genügend Schattenplätze für Mensch und Tier gibt es auch. Sportliche werden gücklich mit dem Fußballplatz, den Beachvolleyball-Plätzen. dem Tennisplatz sowie dem Hochseilgarten. Nach dem sportlichen Vergnügen gibt es auch die Möglichkeit zu duschen und es stehen genug WCs zur Verfügung. Einziges Manko: Das alles zieht viele Gäste an und es wird schnell einmal voll, gerade am Parkplatz. Gut, dass gleich daneben die Pielach fließt, die für ein erfrischendes Plansch-Erlebnis gut ist.