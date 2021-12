Mit Kamera und Sensor zum Fahndungserfolg: Familie schläft ohne Angst

2016 erweiterten Verena und Wolfgang Lambeck durch die Eröffnung eines Hofladens die von den Eltern Veronika und Anton ab 1987 betriebene Direktvermarktung der landwirtschaftlichen Produkte des eigenen Bauernhofes. Etwas später folgte dann direkt an der B 1 die Aufstellung eines Selbstbedienungsstandes, der von den Kunden gerne angenommen wurde und einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Hofladens leistet.

Die Kunden baten: „Nicht schließen!“

Hie und da wurden kleinere Beträge (Wechselgeld) oder Produkte ohne zu bezahlen entwendet, sodass Verena Lambeck bereits überlegte, den Selbstbedienungsstand wieder zu schließen, was von den Kunden aber sehr bedauert wurde: „Bitte nicht schließen, denn es ist so praktisch, wenn man rund um die Uhr bei euch einkaufen kann“ war der Tenor der Stammkundschaft.

Die Familie Lambeck montierte in der schließlich neu geschaffenen „Jausenhütte“ Überwachungskamera und Bewegungssensor, um ungebetene Gäste nicht nur abzuschrecken, sondern auch unliebsame Vorfälle aufzeichnen zu können.

Eine Montage, die sich lohnte, denn es dauerte nicht lange, bis man beobachten, konnte, wie eine maskierte Person die Kamera verdeckte, bevor sie die Kassa aufbrach. Lambeck: „Ich konnte nicht mehr ruhig schlafen, beim kleinsten Geräusch vermeinte ich, Diebe wahrnehmen zu können.“

Nachdem Verena Lambeck die ersten kleineren Diebstähle erst gar nicht bei der Polizei gemeldet hatte, wandte sie sich schließlich an die Polizeidienststelle Herzogenburg, deren Beamten äußerst kooperativ und hilfreich waren.

Familie Lambeck verzichtet auf eine Rückforderung

Aber erst ein eher zufälliges Foto der Überwachungskamera bei einem neuerlichen Diebstahl zeigte das Gesicht der Täterin und führte so mit anderen Indizien schließlich zum Fahndungserfolg. Geschnappt wurde eine 34-jährige Neulengbacherin, wir berichteten:

Lambeck: „Die Täterin hat der Polizei gegenüber versichert, sie würde die jeweilige Schadenssumme wieder gut machen. Ich habe aber erfahren, dass sie auch zwei Kinder zu versorgen hat. Daher werde ich im vorweihnachtlichen Frieden von einer Rückforderung absehen.“

Nach den jüngsten Vorfällen wurde an der „Jausenhütte“ eine Schiebetür montiert, die zwischen 20 und 7 Uhr mit einem schweren Schloss den Zugang versperrt und die Familie Lambeck kann in Ruhe schlafen - es ist seither nichts mehr weggekommen.