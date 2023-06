Schulfest in Gemeinlebarn

Zu einem Schulfest hatte die Schulgemeinschaft Gemeinlebarn in und um die Volksschule geladen. Zum Auftakt der Festivität gab es mehrere Vorführungen durch die Volksschulkinder und anschließend einen Stationenbetrieb mit den verschiedenen Aufgabenstellungen. Die Obfrau des Elternvereins, Angela Haindl-Klein, konnte zu dem Schulfest auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, die Stadträte Veronika Haas und Andreas Rauscher sowie zahlreiche Eltern und Angehörige begrüßen.

Das Fest stand diesmal ganz im Zeichen der Verabschiedung von Direktorin Ursula Noitz, die im Jahr 2012 die Nachfolge von Alois Graf als Schulleiterin angetreten hat und in wenigen Wochen in Pension gehen wird. Seit September 1983 ist die scheidende Direktorin als Volksschullehrerin im Schuldienst tätig. Seit Dezember 2003 zeichnet sie auch als Direktorin für die Leitung der Volksschule Nussdorf verantwortlich. In den Ansprachen wurden die Verdienste der beliebten Schuldirektorin ausdrücklich gewürdigt und ein herzlicher Dank für die konstruktive Zusammenarbeit ausgesprochen. Zu Beginn des Schulfests war seitens der Gemeinde ein neues 86-Zoll-Smart-Board (Anmerkung: eine digitale Schultafel) an die Schulgemeinschaft übergeben worden.