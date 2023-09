Wirbel um Wagramer Obst

Franz Xaver Doppler und Ilse Ruby-M. aus Krems sind vor kurzer Zeit zum Äpfel-Pflücken gefahren. Der Obsthof Altenriederer mit Sitz in Franzhausen hat dort ein Selber-Pflück-Feld. Die beiden Wachauer pflückten zwei Kisten Äpfel zu je fünf Kilogramm, fuhren nach Hause und lagerten das Obst in der (kühlen) Speisekammer. Nach einer Woche kam das böse Erwachen, die Äpfel waren verfault.

Was folgten, waren Beschwerden am Kremser Genussmarkt, wo die Altenriederers einen Stand betreiben, sowie beim Kremser Bürgermeister Reinhard Resch.

Beim Obsthof Altenriederer weiß man Bescheid: „Derzeit gibt es nur Sommeräpfel zum Pflücken und im Verkauf — die Sorte heißt ,Early Gold'. Diese sind begrenzt haltbar und wenn, dann unbedingt in der Kühlung! Wir haben dieselben Äpfel ebenfalls gepflückt und diese sind nach wie vor im Verkauf. In der Speis ohne Kühlung ist die Lagerung von Sommeräpfeln leider nicht möglich. Herbstäpfel haben eine ganz andere Beschaffenheit und halten wesentlich länger (aufgelegt auch in der temperierten Speis). Da es zuletzt sehr heiß war und Sommeräpfel einfach sehr schnell weich werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Äpfel noch rascher gereift sind“, informiert Eva Brenner.

Diese Auskunft hätte man gerne auch Franz Xaver Doppler erteilt, es war zum Bedauern von Eva Brenner aber nicht möglich: „Er hat mich wüst beschimpft und war so aufgebracht, dass ich keine Möglichkeit hatte, überhaupt zu antworten! Dann lief er davon und hat sich bei den Nachbarständen über uns beschwert.“

Zur fachlichen Seite: Der Betrieb wird regelmäßig kontrolliert, vor allem das Pflanzenschutzgesetz sei eines der stärkst kontrollierten in der EU. Eva Brenner: „Da wir auf Sortenvielfalt und Diversität in unserem Obstanbau setzen, Obst welches nicht makellos ist, in der Obstverarbeitung verwerten, benötigen wir wesentlich weniger Pflanzenschutz als andere Mitbewerber in unserer Branche. Unsere Äpfel werden vollreif gepflückt und entwickeln deshalb ihr volles Aroma. Je nach Sorte sind diese auch unterschiedlich groß oder klein. Obst sollte zur längeren Lagerung bei etwa vier Grad Celsius aufbewahrt werden.“