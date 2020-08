Die Uhr tickt: Am kommenden Montag wird Sparkassen-Vorstandsdirektor Walter Dörflinger das letzte Mal sein Büro am Rathausplatz betreten. Danach tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Im NÖN-Gespräch blickt er kurz nach seinem 63. Geburtstag zurück und nach vor.

Die Bank war nicht das ursprüngliche Ziel des jungen Walter, der nach Kindergarten, Volksschule und Hauptschule in Herzogenburg die Handelsschule in Krems absolvierte. „Ich hätte bei der Bahn anfangen können, da wäre ich schon längst in Pension“, schmunzelt er. Oder Polizist: „Das war eine Zeit lang mein Traumberuf.“

Es wurde die Bank: „Es war der seinerzeitige Direktor Karl Merkl, der bei mir die Freude an diesem Beruf geweckt hat.“

Am 1. Juli 1974, also vor 46 Jahren, trat Walter Dörflinger in den Dienst der Sparkasse. Er begann am Schalter: „Das war sehr vernünftig, denn dort lernt man den Umgang mit Menschen und mit ihren Bedürfnissen.“ Und seit dem Dienst am Schalter hat sich der spätere Vorstandsdirektor zwei Grundsätze bewahrt. Zum einen die Frage: „Wie tickt mein Gegenüber?“ Und: „Wir sollten immer Problemlösungen bieten.“

„Und jetzt kommst du in die Kreditabteilung!“ Als ihn Direktor Merkl nach der Rückkehr aus dem Präsenzdienst im Jahr 1977 mit dieser Ansage konfrontierte, „fiel mir die Lade runter.“ Merkl bekräftigte: „Du wirst sehen, das ist die schönste Abteilung.“

Aus Kunden sind Fans geworden

Von da an erhielt Dörflinger Einblick in die Welt der Kommerzkunden. 1994 avancierte er zum Leiter des Kommerzcenters, ein Jahr später wurde der zweifache Familienvater Leiter der Kreditabteilung, 1997 erhielt er die Prokura, ehe er im Jahr 2006 in den Vorstand einberufen wurde.

Das Bankgeschäft habe sich mittlerweile stark verändert, nicht unbedingt zum Positiven: „Früher lag der Brennpunkt auf die Kundenbetreuung. Das war ganz in meinem Sinn. Der Umgang mit Kunden hat mir Spaß gemacht und oft ist es auch gelungen, aus Kunden Fans zu machen. Ich denke, das ist ein Erfolgsgeheimnis und daher rührt auch die tiefe Verwurzelung der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach mit den Menschen und Unternehmen in der Region.“

Heute hingegen zählten nur die Abschlüsse: „Es ist ein beinhartes Geschäft geworden, man will immer nur schnelles Geld verdienen.“

Er scheide nun mit einem lachenden und weinende Auge. „Ich habe den Beruf und die Verantwortung für 70 Mitarbeiter immer sehr ernst genommen, saß oft auch am Wochenende in meinem Büro. Nun werde ich keine Verantwortung mehr tragen. Und die Vorschriften werden mir auch nicht abgehen. Sie sind mittlerweile ein Horror, wir werden von Vorschriften förmlich erschlagen.“

Außerdem denkt der baldige Jung-Pensionist an die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Obwohl ein Schild mit der Aufschrift „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“ in seinem Büro prangt, sieht Dörflinger „nichts Positives am Horizont. Die Coronakrise wird die Wirtschaft inklusive Banken hart treffen. Und da bin ich dann nicht mehr dabei.“

Das weinende Auge: „Ich habe immer gerne gearbeitet. Auch der enge Kontakt zu den Mitarbeitern wird mir ganz sicherlich fehlen.“

Einmal pro Woche auf dem Bauernhof

Bald befindet sich Dörflinger vielleicht in seinem großen Garten, der noch schöner gestaltet werden will. Oder auf einem Bauernhof: „Mein Sohn ist mit einer Landwirtin und Tierärztin liiert. Einen Tag pro Woche möchte ich bodenständig am Bauernhof mitarbeiten.“

Überdies will sich Walter Dörflinger im Kulturleben rund um das Schloss Walpersdorf mehr einbringen.

Zurück bleiben viele Erinnerungen. Ein Erlebnis hat ihn früh geprägt: „Da kam ein ärmlich gekleideter Mann an den Schalter, ich war der jüngste Mitarbeiter. Es stellte sich bald heraus, dass sich auf seinem Sparbuch eine Million Schilling befand. Man hat gesehen, dass es auf die Kleidung nicht ankommt.“ Dörflinger erinnert sich auch an die Kundin, deren Kreditwunsch er ablehnte. Später traf er sie wieder: „Erst war ich angefressen, jetzt bin ich Ihnen dankbar“, offerierte sie dem Banker.

Zwei Dinge haben ihn zuletzt sehr geärgert: „Da ist einmal die Altersdiskriminierung. Ältere Menschen sind agil, sind mobil. Und ihnen will man keinen Kredit mehr geben? Also, da schießt der Konsumentenschutz weit über das Ziel hinaus.“

Nicht kalt gelassen haben Dörflinger die skandalösen Vorgänge rund um die Commerzialbank Mattersburg: „Wir sind immerhin halb so groß wie diese Bank. Und bei der ersten Revision hätte man bei uns erkannt, dass hier etwas nicht stimmt. Unfassbar und kriminell ist das Ganze, was im Burgenland passiert ist.“

Und dann schweift der Blick wieder auf den Herzogenburger Rathausplatz: „Mir hat es immer Spaß gemacht, ich habe mein Bestes getan. Ich wünsche der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach für die Zukunft alles Gute.“