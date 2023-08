Voller Erfolg für das Herzogenburger Sommerkino

Das Wetter hat gehalten, obwohl es an allen drei Abenden nicht so aussah, dass alle drei Filme im Hof des Reitherhauses präsentiert werden konnten. „Wir haben aber auch die Sessel im Saal bereitgestellt, sodass wir jederzeit ausweichen hätten können, wenn ein Schütterer gekommen wäre“, so Kulturstadtrat Kurt Schirmer beim traditionellen Sommerkino in Herzogenburg. Dieses ging heuer bereits zum 20. Mal über die Bühne. Das Publikum kam in Scharen: Beim dritten Film am vergangenen Samstag, „Monsieur Claude und sein großes Fest“, mussten sogar Sessel dazugestellt werden, weil der Andrang so groß war. Doch auch die Filme an den beiden Tagen davor, „Rotzbub – der Deix-Film“ und „Vier Wände für zwei“, waren sehr gut besucht. Vielleicht auch deshalb, weil alle drei Filme ausgezeichnete Komödien waren, sodass man als Besucherin beziehungsweise Besucher in fröhlicher Gesellschaft – eventuell mit einem Glas Wein in der Hand – so richtig von Herzen lachen konnte.

Unter den vielen Gästen sah man neben Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) und seinem Vize Richard Waringer auch die Stadträte Ulrike Gugrell, Max Gusel und Kurt Schirmer sowie die Gemeinderäte Peter Völkl und Jörg Rohringer und Ortsvorsteher Friedrich Schlager. Auch Werner und Johanna Böck, Walter und Gabriele Spanny, Volksschuldirektor Bernhard Moser, Hans Peter Schmidtbauer, Stadtkapellen-Obfrau Sylvia Müller mit Gatten Christian sowie Rudi und Helga Singer gaben sich ein Stelldichein.