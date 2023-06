„La Rose“ in Thalheim voller Zauber

„La Rose“, das Open-Air-Festival anlässlich der Vollblüte von 18.500 Rosen auf Schloss Thalheim, begeisterte bereits zum vierten Mal mit einem sehr vielfältigen Programm. Drei Abende lang waren wundervolle Töne zu hören – darunter auch jener der „Hilfstöne“, dem Sozialprojekt von Baritonstar Clemens Untereiner.

Den Beginn zur klassischen Trilogie feierten bekannten Ballettstars aus aller Welt. Unter der Leitung von Mihail Sosnovschi, Präsident der Vereinigung des Wiener Staatsopernballetts, begeisterte man mit einem Arrangement aus Donauwalzer, Giselle oder dem „Pas de deux“. Lidia Baich, künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic, begrüßte bei diesem „Wiener Abend“ unter den Gästen auch Michaela Mocanu, Botschafterin der Republik Moldau, Gabriela Folfa, Gesandte der rumänischen Botschaft, Event-Mastermind Gery Keszler und Evelyn Téri vpm Österreichischen Tanzrat.

Die „Galanacht unter Sternen“ von Clemens Unterreiner folgte zwar auch am zweiten Abend dem Auftakt wetterbedingt in den Festsaal, änderte aber nichts am fulminanten Erfolg des Starbaritons der Wiener Oper und seiner Freunde. Das beeindruckende Engagement von Clemens Unterreiner für sein Benefizprogramm „Hilfstöne“ feierte in diesem Rahmen das zehnjährige Jubiläum. Durch die Unterstützung internationaler Stars wie Zoryana Kushpler, Susanna Chakhoyan, Carlos Osuna, Samuel Neubauer und Lidia Baich, begleitet vom Jugend-Symphonieorchester Tulln unter der Leitung von Hans Peter Manser, wurde für „Musik Geragogik - Musik für Menschen mit Demenz“ wieder ein fünfstelliger Betrag erspielt. Fleißig gespendet haben dabei nicht zuletzt auch EU-Vize Othmar Karas, Nationalratsabgeordnete Maria Grossbauer und die Unternehmerfamilie Dietmar Tremmel.

Den Abschluss am dritten Abend bildete ein Crossover aus Klassikern von Glen Miller, Quinzy Jones, Count Basic, Benny Goodman und Joe Zawinul – bei perfektem Wetter im stimmungsvollen Amphitheater. 17 Vollblutmusiker unter der Leitung von Franz Griesler sorgten dabei in voller Big-Band-Besetzung für einen stimmungsvollen Abschluss des Festivals.

Lidia Baich, künstlerische Leiterin: „Wenn über 18.000 Rosen blühen, dann versprüht das auch für die Kultur einen besonderen Duft; vor allem, wenn Weltstars auf der Bühne stehen. Vor allem, wenn dabei mit den .Hilfstönen' auch für den guten Zweck ein Beitrag geleistet wird. Ich freue mich auf ein weiterhin schönes Kulturjahr im Schloss Thalheim!“

Obfrau Sandra Gruberbauer zog abschließend eine rundum positive Bilanz: „Ich bin stolz auf unser gesamtes Team im Verein, auf das Team des Schlosses, unseren Schlossherrn, auf unsere Künstlerinnen und Künstler und unser Publikum – einfach auf alle, welche das La-Rose-Festival wieder zu einem einzigartigen Höhepunkt in unserem Kultursommer gemacht haben.“