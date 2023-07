Perschlinger Feuerwehrfest war ein Hit

Drei Tage lang lud die Freiwillige Feuerwehr Perschling zum Fest am Sportplatz in Perschling. Neben musikalischer Unterhaltung durch die „Zam Gwürflt'n" sorgte das DJ-Team Tricolore für Partystimmung jeweils am Abend des Freitags und Samstags und die Perschlingtaler Dorfmusik für einen zünftigen Frühschoppen am Sonntag-Vormittag. Die Freiwillige Feuerwehr Perschling und ihr Team boten im VAZ und im Zelt am Sportplatz perfekte kulinarische Unterstützung des Gemeindesporttages und Spielefestes am Samstag, der Sonntag wurde durch die abendliche Tombola gekrönt.