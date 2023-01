Sternsinger aus St. Andrä im Radio

Werbung

In der Pfarre waren sieben Gruppen unterwegs, insgesamt 31 Kinder und zehn Begleiterinnen, dank der tollen Jungschar-Arbeit melden sich immer ausreichend Kinder dafür. Das heurige Sammelergebnis steht noch nicht ganz fest, weil noch Nachspenden kommen und in der Dreikönigsmesse auch noch gesammelt wurde. Es dürfte aber ein ähnlich gutes Ergebnis wie in den vergangenen beiden Jahren geben, sodass rund 3.000 Euro an die Dreikönigsaktion weitergegeben werden können.

In der Vorbereitung hatte es ein Treffen gegeben, bei dem die Verantwortlichen aus der Diözese das diesjährige Projekt in Kenia auf sehr anschauliche und spielerische Art den St. Andräer Sternsingern nahegebracht haben, was für das Verständnis der Kinder und Begleiter sehr wichtig war.

Eine Gruppe durfte ins Studio von Radio NÖ kommen, um dort einen Beitrag für eine Sendung zu gestalten. Den Kindern hat es besonders gefallen, zu erleben, wie Radio gemacht wird. Im Anschluss durfte noch das Studio besichtigt werden.

Der Abschluss der Aktion war die Sternsingermesse am Dreikönigstag mit der traditionellen Jause – und im Februar gibt es ein gemeinsames „Sternsingerkino“ im Pfarrzentrum.

