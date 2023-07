Polizei klärte Straftaten in Wagram und Reichersdorf

Kriminalisten des Landeskriminalamtes NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, führten seit November 2022 intensive Erhebungen gegen die sogenannte „Scheibtruhenbande“. Nun sind die Täter hinter Schloss und Riegel. Aufgeklärt wurden 215 Straftaten in NÖ und im Burgenland, darunter zwölf in Reichersdorf und neun in Wagram. 50 Straftaten hat das Duo in Tschechien auf dem Kerbholz.

Die Vorgangsweise der vorerst unbekannten Tätergruppe, die im Zeitraum von Ende Oktober 2019 bis Anfang April 2023 ihr Unwesen trieb, war stets dieselbe. Die Verdächtigen suchten sich Ortsgebiete im ländlichen Raum, parkten infolge einen Pkw am Ortsrand und begaben sich meist über die Rückseite der jeweiligen Anwesen in Werkstätten, Scheunen, Gartenhütten und Garagen. Die mutmaßlichen Täter betraten in einer Nacht drei bis 13 benachbarte Liegenschaften und brachten im Anschluss die gestohlenen Wertgegenstände mit einer am Tatort vorgefundenen Scheibtruhe zu dem am Ortsrand geparkten Fluchtfahrzeug.

Die Tätergruppe konnte dabei Elektrowerkzeuge, Notstromaggregate, E-Bikes und Fahrräder im Wert von über 300.000 Euro erbeuten und verursachte zusätzlich einen Schaden von rund 15.000 Euro.

„Nur durch die hervorragende Tatortarbeit der einzelnen Dienststellen und der intensiven und ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden, konnten den Männern sechs Sachbeschädigungen, neun versuchte Diebstähle, 75 vollendete Diebstähle, 30 versuchte Einbruchsdiebstähle und 95 vollendete Einbruchsdiebstähle zweifelsfrei nachgewiesen werden“, freut man sich bei der Polizei.

Die beiden Ukrainer im Alter von 45 und 47 Jahren konnten durch Bedienstete des Landeskriminalamtes NÖ, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, Anfang April im Bezirk Wiener Neustadt-Land, bei einem weiteren Einbruchsversuch vorläufig festgenommen werden.

Bei den Einvernahmen zeigten sie sich zum Teil geständig. Vor wenigen Tagen musste sich das Duo vor dem Landesgericht Korneuburg für seine Taten verantworten. Urteil: jeweils drei Jahre Haft.