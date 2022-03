Herzogenburger Hunde-Auslaufzone ist nun fix

2017 machten sich Hundebesitzer erstmals für eine Hundeauslaufzone stark. 2022 wird sie umgesetzt.

Vor fünf Jahren lehnten 28 von 33 Mandataren eine solche Zone ab, man ging von Kosten in der Höhe von 30.000 Euro aus.

Vor wenigen Wochen preschte ÖVP-Stadtrat Max Gusel in der NÖN vor. Schließlich gibt es derzeit 590 Hunde im Gemeindegebiet. Nun ist Bewegung in die Sache geraten.

SPÖ-Stadtrat Herbert Wölfl hatte mit dem St. Pöltner Tierheimleiter Davor Stojanovic einen Experten eingeladen. Gemeinsam mit Bauamts-Mitarbeiter Johannes Platzer sowie Stadtrat und Hundebesitzer Maximilian Gusel wurde die künftige Hundeauslaufzone besichtigt.

„Es wurden von der Gemeinde verschiedene Plätze in Betracht gezogen, aber es scheiterte meist am fehlenden Wasseranschluss. Außerdem sollte es eine möglichst zentrale Lage sein und niemand soll sich durch möglichen Hundelärm gestört fühlen. Ich glaube hier, südlich des Weges zu den Schrebergärten zwischen S 33 und Bahn, haben wir den idealen Platz gefunden“, so Wölfl.

Endlich unter Dach und Fach

