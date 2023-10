Medaillenflut für Traisentaler Winzer

Die diesjährige internationale Weinbewertung AWC „austrian wine challenge 2023“, die heuer zum 20. Mal durchgeführt wurde, brachte für die Traisentaler Winzer mit 25 Gold- und 80 Silbermedaillen neuerlich einen ausgezeichneten Erfolg. Die Medaillen sind aufgeteilt auf 25 Betriebe, gleich 13 davon erreichten zumindest eine Goldmedaille. Damit konnte der Ergebnisschnitt der vergangenen Jahre bei den Medaillen gehalten werden.

Die „awc vienna“ ist die größte internationale Weinbewertung des deutschsprachigen Raumes und zählt mit London, Bordeaux, Verona und Brüssel zu den weltweit größten Weinprämierungen überhaupt. Das unbeeinflussbare Blindverkostungssystem und die strengen Verkostungsrichtlinien machen awc vienna zur anspruchsvollsten Weinverkostung unter den renommierten internationalen Weinwettbewerben. In diesem Jahr nahmen 1.514 Produzenten mit insgesamt 11.376 Weinen aus rund 40 Ländern aller Kontinente an der Blindverkostung teil.

Das Erfreuliche an den jüngsten Erfolgen ist sicherlich die Breite an Qualitätswinzern, die am internationalen Weinbankett reüssieren können. Die prämierten Weine dürfen ab sofort die awc-Medaille auf den Flaschen tragen. „Die große Breite der Goldmedaillengewinner beweist, dass sich ein Besuch der Weingüter im Traisental lohnt, da jeder seinen persönlichen Siegerwein finden wird. Ob zum Weingenuss in den eigenen vier Wänden oder aber für Geschenke, Weihnachtsaufmerksamkeiten und Feiern, jeder wird im Traisental fündig werden und Weine mit traditionell gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sein Eigen nennen können“, erklärt Susanne Zoder, Projektbetreuerin im Traisental.

Die Weinlese 2023 steht unmittelbar vor dem Abschluss und ist aufgrund der Witterung optimal verlaufen. „Der 2023er-Wein wird sicherlich ein sehr interessanter und toller Weinjahrgang werden. Heuer war die Weinlese von überdurchschnittlichen Temperaturen und sehr vielen Sonnenstunden geprägt“, freut sich der Wagramer Jungwinzer Johann Schöller. Insgesamt gesehen sind die Winzer mit dem Ertrag als auch der geernteten Qualität durchwegs zufrieden. Sie rechnen mit einem sehr guten Jahrgang, der sich auch bei den diversen Verkostungen und Prämierungen im nächsten Jahr sicherlich erfolgreich behaupten wird können. Mehrere Jungweine wurden bereits in Flaschen gefüllt und sind bei den diversen Weinbaubetrieben erhältlich.