Winzerkirtag in Unterwölbling

Am vergangenen Wochenende luden die Winzerfamilien Fink, Rosenberger, Müllner und Schabasser zum zweiten Winzerkirtag nach Unterwölbling ein. Schauplatz war das Winzerhaus von Martin Rosenberger. Der Einladung leisteten an beiden Tagen viele Gäste Folge. Unter ihnen befanden sich auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel, Vizebürgermeister Peter Hießberger, Pfarrer Marek Jurkiewicz und einige Gemeinderäte. Am Samstag sorgte die Live-Musikgruppe „Schickaria“ für beste Unterhaltung. Natürlich kam das leibliche Wohl nicht zu kurz, es gab Grillspezialitäten und köstliche Weine der Winzer. Bei einer Schießbude konnte man tolle Preise gewinnen. Tags darauf eröffnete ein Frühschoppen mit Kirtagsmusik das Programm. Für den großen Hunger gab es Grillhenderl und Spanferkel sowie Feuerflecken und andere Schmankerl. Der Besuch war hervorragend, die Gäste genossen auch das herrliche Ambiente des gastgebenden Winzerhauses.