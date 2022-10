52 Jahre Computer und Co: Vortrag in Herzogenburg

Am Dienstag, 25. Oktober, lädt die Raiffeisenbank Region St. Pölten gemeinsam mit Emsenhuber Informatik zum Vortrag "EDV einst / IT jetzt" in die Schupfengalerie, Kirchengasse 2, nach Herzogenburg. Die Teilnehmenden unternehmen gemeinsam mit dem Vortragenden eine Reise in die Vergangenheit und beleuchten die 52-jährige Geschichte von Computer und Co.

Um Anmeldung bis 23. Oktober wird gebeten unter anton@emsenhuber.at oder 02782/82443. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

