Musikverein Traismauer ausgezeichnet

Vor wenigen Tagen erhielt der Musikverein Traismauer einen begehrten Preis verliehen: den Ehrenpreis der NÖ Landeshauptfrau in Bronze. Dieser wird an jene Mitgliedskapellen des NÖ Blasmusikverbandes verliehen, die sich an Konzert- und Marschmusikbewertungen beteiligen.

Für den Ehrenpreis in Bronze muss ein Verein acht Mal bei einer Konzert- und/oder Marschmusikbewertung antreten, wobei pro Kalenderjahr nur eine Teilnahme gezählt wird. Die Vorbereitungen zu Wertungsspielen sind sehr intensiv, können doch je nach Stufe Punkte erreicht werden, und zeigen das Leistungsniveau der jeweiligen Musikkapelle.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung unserer Landeshauptfrau, zeigt sie doch die Wertschätzung, die das Land NÖ der Blasmusik entgegenbringt.“, zeigt sich Obmann Reinhard Pimperl stolz über die Ehrung.

Die nächste Wertung wird die Marschmusikbewertung am 23. September in Oberwölbling sein. Dafür wird in den Sommermonaten wieder fleißig geprobt. „Wir sind auf dem besten Weg in Richtung Ehrenpreis in Silber“, ist Kapellmeisterin Melanie Steininger überzeugt.