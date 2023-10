Zauberklub feierte in Herzogenburg 55-jähriges Bestehen

Vollauf begeistert waren die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die den Zauberklub „Die magische Zehn“ bei seinem 55-jährigen Jubiläum im Herzogenburger Volksheim erlebten. Die erste Bühnenveranstaltung ging hier in Herzogenburg – damals noch im alten Volksheim – vor 55 Jahren über die Bühne. Zehn zauberbegeisterte Magier gründeten 1968 diesen Verein, der seitdem mit viel Humor und magischem Geschick das Publikum in seinen Bann zieht. Der Klub ist seit vielen Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus in der Zauberbranche bekannt und geschätzt – und mittlerweile zählt er 27 Mitglieder aus allen Sparten der Zauberkunst. Präsident ist Peter Schlögl („Magic Pedro“), sein Stellvertreter der St. Pöltner Hermann Rauschmayr („Der Eduard“).

Erklärtes Ziel des Vereins ist es, mittels der magischen Kunst den Zuseherinnen und Zusehern eine Art „intellektuelles Vergnügen“ zu bereiten, sie durch geschickter Täuschungskunst in eine Scheinwelt der Wunder zu entführen. Einfach gesagt: dem in einer Zeit der Übersättigung mit Werbung und TV-Spot vielfach abgestumpften Konsumentinnen und Konsumenten wird mit Hilfe der Zauberkunst die Chance geboten, wieder ein wenig in die Welt des Staunens zurückzufinden.

Fast inkognito zu Gast waren Thommy Ten und Amélie van Tass, die als künstlerische Leiter bei dem Zauberklub firmieren.