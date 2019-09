Um es vorweg zunehmen, so eine Demo hat es – zumindest in diesem Jahrhundert – in der Stiftsstadt noch nicht gegeben. Vergangenen Freitag versammelten sich kurz vor 12 Uhr vor der Turnhalle am Schillerring hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene als ein Teil der größten Klima-Aktion in Österreich, um so wie in rund 700 anderen Gemeinden auch ein Zeichen für sinnvolle Klimapolitik zu setzen.

Hans Kopitz Während die Polizei den Verkehr regelte, marschierte die Menschenmenge vom östlichen Ortsende Richtung Rathausplatz.

Unter Sprechchören wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ marschierte man – darunter auch Bewohner einiger Nebenorte, sowie Vizebürgermeister Richard Waringer und einige Stadträte – während die Polizei die Straßen absperrte, auf der Rottersdorfer Straße Richtung Osten bis zum Ortsschild und wieder zurück zum Rathausplatz, wo es dann die Abschlusskundgebung gab.

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut

„In einem System, in dem Fliegen billiger ist als Zugfahren, Strom noch immer durch Kohlekraftwerke erzeugt wird und fast alle Konsumgüter in Plastik eingeschweißt sind, ist es fast unmöglich, wirklich nachhaltig zu leben. Und deshalb stehen wir heute hier und fordern die Politik auf, mutig zu handeln und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, im Einklang mit der Natur zu leben. Das International Panel on Climate Change sagt, dass wir nur noch bis 2030 Zeit haben, um radikale Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen“, meinte Samuel Ziselsberger vom Vorbereitungsteam.

Forderungen an die Gemeinde

„Wir haben uns gedacht, wenn wir uns heute schon in Herzogenburg versammeln, können wir der Gemeinde auch ein paar Forderungen übergeben. Die haben wir uns als Vorbereitungsteam selbst überlegt – und nachdem wir leider keine Wissenschaftler sind, sind sie noch sehr plakativ, können aber trotzdem helfen, Herzogenburg klimafreundlicher zu machen“, fuhr Ziselsberger fort. Zu den Forderungen zählen unter anderem das Ausrufen eines Klimanotstandes wie in Traiskirchen, die Erhaltung der Aulandschaften, das Verhindern der Bodenversiegelung, das Fördern Erneuerbarer Energie und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Mit der Bitte, das Klimavolksbegehren am Gemeindeamt oder online zu unterschreiben, nächsten Sonntag wählen zu gehen und am kommenden Freitag alle Freunde für den großen „Earth Strike – Streik für die Erde“ einzuladen, der in allen Landeshauptstädten außer

St. Pölten die Politik zum Handeln auffordert, war die Kundgebung nach etwa einer Stunde in der Stiftsstadt wieder beendet.