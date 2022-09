Einstimmiger Beschluss Stadt Herzogenburg hilft Studierenden

Lesezeit: 2 Min Alex Erber

Jugendgemeinderat Dominik Stefans Antrag wurde einstimmig angenommen. Foto: Hans Kopitz

L and NÖ strich Förderung, Herzogenburg springt in Bresche. Möglich sind bis 100 Euro pro Semester in Form von Gutscheinen.