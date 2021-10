Wer räumt die Straßen?

Eine böse Überraschung lieferte die jüngste Sitzung des Gemeinderats: Die Angebote für den Winterdienst wurden abgelehnt.

Gemeinderätin Maria Haiderer (ÖVP) fehlte entschuldigt, also waren sieben Mandatare von der ÖVP und zwei von der Bürgerliste anwesend. Die SPÖ war mit neun Personen vertreten. Acht Sozialdemokraten lehnten die Vergabe an den Maschinenring ab, dazu gab es eine Enthaltung, die ebenfalls als ablehnend gewertet wird. Daher lautete das Stimmverhältnis 9:9, was der Ablehnung gleichkam.

Die Folge: Für den Winter 2021/22 gibt es in Statzendorf keinen Winterdienst.

Der Preis ist zu hoch und sollte noch einmal nachverhandelt werden.“ roswitha neuwirth SPÖ Statzendorf

Zu Beginn der Sitzung lagen zwei Angebote für zwei Abschnitte auf. Rudolf Gießwein legte ein Angebot in der Höhe von 750 Euro für die Räumung der Orte Statzendorf, Kuffern und Absdorf für fünf Monate vor. Für die Ortschaften Weidling und Rottersdorf gab es ein Angebot von der Firma Maschinenring in der Höhe von 1.660 Euro – ebenso für fünf Monate. Eine Preisdifferenz, die den Mandataren der SPÖ zu groß ist.

„Der Preis ist definitiv zu hoch. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sollte dieser noch einmal nachverhandelt werden“, sagt geschäftsführende Gemeinderätin Roswitha Neuwirth (SPÖ) und fügt hinzu: „Das ist kein sorgsamer Umgang mit Steuergeld.“ ÖVP-Bürgermeister Herbert Ramler entgegnet: „Man kann die beiden Angebote nicht wirklich miteinander vergleichen. Sowohl die Firmenstruktur als auch das Einsatzgebiet ist unterschiedlich. Bis 2018 hatten wir auch immer den Maschinenring, wo war da die Wirtschaftlichkeit?“

Neuwirth beklagt zudem die Tatsache, dass neben dem Maschinenring lediglich eine zweite Firma angeschrieben wurde. „Wir haben zwei Firmen angeschrieben, von der zweiten Firma haben wir kein Angebot bekommen. Außerdem waren wir mit dem Maschinenring bisher immer zufrieden“, kontert der Ortschef.

Die Sozialdemokratin betont stellvertretend für die gesamte SPÖ-Fraktion, dass es nicht ums Unternehmen selbst geht, sondern lediglich um den Preisunterschied. Ramler sagt, dass er nochmals mit dem Maschinenring Kontakt aufgenommen habe, „am Preis wird sich aber nichts ändern.“

„Habe nicht mit dem Ergebnis gerechnet“

„Die Angebote wurden abgelehnt, es gibt heuer keinen Winterdienst für Statzendorf“, bedauert Ramler. Nachträglich erklärt er im NÖN-Gespräch. „Ich habe nicht damit gerechnet. Ich verstehe aber auch die Ablehnung nicht.“

Bis Anfang November müsse normalerweise ein Winterdienst bestellt werden. Wie es jetzt weitergeht, war zu Redaktionsschluss noch offen.