E-Fahrtendienst und Energiegemeinschaft: Kapelln in Führungsrolle

E5-Teamleiter geschäftsführender Gemeinderat Christian Korntheuer lud zur Infoveranstaltung „e-Fahrtendienst und Energiegemeinschaft Kapelln“ ins Gasthaus Nährer nach Rassing. Korntheuer, Obmann des Ausschusses „Umwelt - Energie - Wasser - Kanal“, freute sich über das rege Interesse der rund 50 Besucher. Er konnte Christian Preinknoll von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (ENU) und Roland Matous von „Energie Zukunft NÖ“ (EZN) als Vortragende begrüßen.

Preinknoll informierte die Bürger über den Ablauf des Fahrtendienstes, der vor wenigen Tagen startete: Alle Gemeindebürger, die eine Mitgliedschaft beim Verein zur Erhaltung und Steigerung der Mobilität in der Gemeinde Kapelln abschließen, werden mit dem E-Bus der Gemeinde von ehrenamtlichen Fahrern befördert.

Zudem bildet Kapelln als eine der ersten Gemeinden in NÖ als Pilotgemeinde eine Energiegemeinschaft. In dieser Gemeinschaft werden sich Stromproduzenten und -verbraucher zusammenschließen, um regionale Elektrizität gemeinsam zu nutzen. Geschäftsführende Gemeinderätin Petra Thoma: „Jeder Gemeindebürger hat die Möglichkeit dieser Energiegemeinschaft beizutreten und es gibt vier Gründe zum Mitmachen: Überschüssiger Sonnen-Strom kann zu guten Konditionen gekauft werden, der saubere Strom von Nachbarn kann genutzt werden, die Leitungsnetze werden entlastet und die Wertschöpfung bleibt in der Region.“