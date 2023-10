Ehemaliger US-Bürgermeister zu Gast in Herzogenburg

Der ehemalige Bürgermeister Jason Shelton aus Tupelo/Mississippi – der Stadt, in der Elvis Presley geboren wurde – war vergangene Woche auf Kurzbesuch in Österreich und unter anderem auch in Herzogenburg. Der Grund dafür war ein Meeting mit den Ridin' Dudes zwecks Brainstormings für das im Jahr 2025 geplante „1. internationale Elvis-Festival“, welches das erste dieser Art in Österreich wäre. Dabei fand auch ein Treffen mit Bürgermeister Christoph Artner und seinem Vize Richard Waringer statt, um diverse Möglichkeiten und Szenarien zu besprechen.