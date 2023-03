Traismauer: Stadt blickt in projektreiche Zukunft

Zu einem Empfang hatte die Stadtgemeinde Traismauer heuer zahlreiche Vereinsvertreter, Schul- und Kindergartendirektoren, Vertreter aus der Landespolitik, von Blaulichtorganisationen und Wirtschaftstreibende in das Schloss Traismauer geladen.

In seiner Ansprache nahm Stadtrat Christoph Grünstäudl (SPÖ) - er vertrat den erkrankten Bürgermeister Herbert Pfeffer - auf aktuelle Themen, wie beispielsweise in Umsetzung befindliche Infrastrukturprojekte, aktuelle Wirtschaftsthemen als auch auf weitere Vorhaben für 2023 Bezug. „Mit Anfang 2019 wurden wir bereits zum dritten Mal in die NÖ Stadterneuerung aufgenommen. In den vergangenen Jahren sind in einem gemeinschaftlichen Prozess mehrere Projekte schrittweise umgesetzt worden“, berichtete er.

Hochwasserschutzprojekt nach über 20 Jahren fertig

Zusätzlich sei im Vorjahr der Traisen-Hochwasserschutz nach über 20-jähriger Bauzeit fertiggestellt worden. Grünstäudl: „Heuer sollen etwa das alte Rathaus entsprechend den Planungen saniert und umgebaut und eine neue Radwegbrücke über die Traisen errichtet werden.“ Danach berichteten Stadträte über ihre Ressorts. Als Moderatorin führte Kathrin Selinger gekonnt durch das Programm.

Stadtrat Christoph Grünstäudl konnte bei dem Empfang auch die Nationalratsabgeordneten Robert Laimer und Süleyman Zorba, die angehenden Landtagsabgeordneten Sven Hergovich und Florian Krumböck, den St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler, den Abschnittsfeuerwehrkommandanten Helmut Czech, den NÖ-Präsidenten des Samariterbundes Hannes Sauer, Feuerwehrunterabschnittskommandanten Karl Engl, Bezirksjägermeister Johannes Schiesser, den Traismaurer Werbe- und Wirtschaftsvereinsobmann Alexander Simader sowie zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte als auch Vereinsobleute und Wirtschaftstreibende begrüßen.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs zeichneten mehrere Musikschul-Ensembles und für das leibliche Wohl der Naturkostladen „Gsund's Eck“ mit Inhaberin Evelyn Hochsteger verantwortlich.

