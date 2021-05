Säfte und Öle aus der Umgebung, Bio-Essig aus der Region, feine landwirtschaftliche Produkte aus nachhaltiger Bewirtschaftung: Im „G‘sunden Eck“ in der Wiener Straße 14 wird Köstliches angeboten. Passend zum sechsjährigen Jubiläum, das der kleine, aber feine Bioladen Ende Mai feiert, erhält er Konkurrenz. Es ist aber kein Unternehmen, das in einen gesunden Wettbewerb eintritt, sondern ein Verein. Unterstützt wird das Ganze von sämtlichen Gemeinderäten sowie vom Werbe- und Wirtschaftsverein Traismauer (WWT).

Auf landesweiter Ebene forcieren Landwirtschaftskammer NÖ und nicht zuletzt die NÖ Dorf- und Stadterneuerung die neuen Selbstbedienungsläden (siehe dazu Artikel links).

„Sie wird unsere Eröffnung sicher spüren, es wird aber nicht so dramatisch werden.“ Matthias Singhofer über Evelyn Hochsteger

Die Stadtgemeinde hat jedenfalls mit dem Verein „Traisental Regional“ einen Vertrag abgeschlossen. Demzufolge wird das „Waaghaus“, in dem sich einst die Tourismus-Informationsstelle befand, an diesen Verein vermietet. Kosten für die Nutzfläche im Ausmaß von exakt 17,60 Quadratmeter: 120 Euro pro Monat.

Der Beschluss erfolgte mit den Stimmen sämtlicher Mandatare.

Evelyn Hochsteger ist Betreiberin vom „G‘sunden Eck“ und mit der aktuellen Entwicklung bezüglich des Regionalladens im „Waaghaus“ alles andere als glücklich: „Es ist davon auszugehen, dass es bei uns Umsatzrückgänge geben wird. Als Steuerzahlerin und Unternehmerin, die Arbeitsplätze sichert, ist es das Ganze natürlich kein erfreulicher Umstand.“

Das letzte Mittel ist der Rauswurf

Sie wird vermutlich zu einer drastischen Maßnahme greifen müssen: „Wer in den Regionalladen liefert, kann bei mir nicht mehr gelistet werden. Denn bei den Preisen werde ich nicht mithalten können.“

In den vergangenen sechs Jahren habe sich ein solider Kundengrundstock gebildet, der sich in der Corona-Zeit sogar etwas vergrößert hat. „Momentan bin ich mit dem aktuellen Geschäftsverlauf sehr zufrieden. Jetzt heißt es abwarten, was die nächsten Wochen und Monate mit sich bringen werden. Ich befürchte jedenfalls nichts Gutes“, blickt Evelyn Hochsteger mit Pessimismus in die Zukunft.

Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Kann gesundes Miteinander geben.“ NOEN

Unterstützung aus der Politik hat sich die Unternehmerin nicht erwartet, zumindest aber vom Werbe-Wirtschaftsverein Traismauer (WWT) Wohlwollen. Doch die Kaufmannschaft, zumindest ihr Obmann Alexander Simader, winkt ab. „Bei der Direktvermarktung handelt es sich um ein sexy Thema. Im konkreten Fall geht es um die klassische Regionalität, andererseits um Leerstandsbekämpfung. Wir sind froh darüber, dass es wieder ein leeres Lokal weniger gibt.“

Der Verein habe das Gewerberecht zu beachten, alles andere sei freier Markt: „Eine Monopolstellung vom ,G‘sunden Eck‘ ist nicht angebracht.“

Falls die Stadt den neuen Laden subventionieren würde, müsste er deutlich werden: „Da zucke ich natürlich aus, denn das Ganze wäre dann Wettbewerbsverzerrung.“

Weil dies aber nicht der Fall sei, gebe es keinen Grund zur Aufregung.

Stadträtin Veronika Haas: „Letztlich Sache des freien Marktes.“ NOEN

Der Verein „Traisental Regional“ befindet sich noch in der Gründungsphase. Derzeit besteht er aus zwei Mitgliedern, und zwar aus Matthias Singhofer und Rainer Plack. Singhofer ist 23 Jahre jung, Notfallsanitäter beim Samariterbund und Landwirt. Bei Fahrten durch das Pielachtal sind ihm einzelne Ab-Hof-Läden aufgefallen, in Karlstetten und Neidling hingegen gemeinsame Direktvermarktungs-Stätten. Er nahm mit Christian Kern Kontakt auf, der in Flinsbach über einen Verein den „Dorfladen Neidling“ betreibt. Insbesondere wollte Singhofer wissen, wie es dort mit der Bezahlung aussieht.

Diese Frage ist geklärt. Ins „Waaghaus“ kommen Kühlschränke, Regale, Glasvitrinen. Besucher können dort ihre Waren entnehmen, die Kassa mit einem Barcode öffnen und dann entweder bar oder mit Bankomatkarte bezahlen. Überwacht wird das Ganze von fünf Kameras, um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen.

Auch einen Namen für das Projekt gibt es bereits: Der „Traismaurer Stadtbauernladen“ wird im Juni seine Pforten öffnen. Und zwar voraussichtlich täglich von 5 bis 22 Uhr, wobei „dies noch nicht ganz geklärt ist“, wie Matthias Singhofer betont.

„Es geht bei uns um bäuerliche Direktvermarktung im klassischen Sinn, wir wollen niemand umbringen“,

Von den Protesten aus dem „G‘sunden Eck“ hat er längst erfahren: „Es geht bei uns um bäuerliche Direktvermarktung im klassischen Sinn, wir wollen niemand umbringen“, hält er fest.

Singhofer ist überzeugt, dass eine Koexistenz möglich ist, räumt aber ein: „Evelyn Hochsteiger wird unsere Eröffnung am Anfang sicher spüren, es wird aber nicht so dramatisch werden.“

Der dynamische Landwirt hat übrigens bereits Erfahrung in der Direktvermarktung. Gemeinsam mit Michael Bauer hat er in Gemeinlebarn das Projekt „I‘m Bauer“ erfolgreich etabliert. Am Parkplatz der Bäckerei Pauntzen befindet sich ein Stand, der rund um die Uhr geöffnet ist. Angeboten werden dort Produkte von blauen Erdäpfeln über Artischocken und Melonen bis zu Zwiebeln. „Wir haben uns nach Differenzen getrennt“, sagt Matthias Singhofer, weshalb dieses Projekt nun von Michael Bauer und seiner Freundin fortgeführt wird. Bauer ist übrigens nicht untätig und wird demnächst in (Neu-)Traismauer einen weiteren Stand etablieren: „In der Nussdorfer Straße werden wir künftig bäuerliche Produkte anbieten“, blickt er voraus.

Zurück zum „G‘sunden Eck“:, „Ich kenne die Bedenken von Evelyn Hochsteger, letztlich ist es aber eine Angelegenheit des freien Marktes“, sagt ÖVP-Stadträtin Veronika Haas. Ähnlich äußert sich SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Ich denke, dass es ein gesundes Miteinander geben kann. Das ,G‘sunde Eck‘ punktet etwa mit Kundenfreundlichkeit, damit kann ein Bauernladen nicht dienen.“