75 Jahre lang hatte Statzendorf einen sozialdemokratischen Bürgermeister. Mit der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Montag-Abend änderte sich das: Die VP übernahm mit der „Gerechten Unabhängigen Bürgerliste“ (GUBL) das Zepter und entriss der SP den Bürgermeister-Thron.

Knapper hätte das Rennen nicht sein können: Herbert Ramler (VP) wurde mit zehn von 19 Stimmen zum neuen Ortschef Statzendorfs gewählt. Der 49-Jährige löst damit Wolfgang Steininger ab, der bei der Bürgermeister-Wahl neun Stimmen bekam. Der Sozialdemokrat war seit vergangenem Sommer im Amt. Die Funktion übernahm er damals von Michael Küttner, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. „Ich habe in dieser Zeit alles getan, was möglich war“, sagt Steininger.

Zum Vizebürgermeister wurde Franz Siedler, Gründer der Liste GUBL, gewählt. Er enthielt ebenfalls zehn Stimmen. Neun waren ungültig.

Vom zweiten Platz auf den Bürgermeister-Sessel

Die Volkspartei schnappt sich den Bürgermeister-Sessel damit vom zweiten Platz aus. Sie erreichte bei der Gemeinderatswahl 41,92 Prozent der Stimmen und landete mit rund 4,5 Prozentpunkten Rückstand hinter den Sozialdemokraten. Die Bürgerliste kam auf 11,64 Prozent der Stimmen. Daraus ergab sich folgende Verteilung: neun Mandate für die SP, acht für die VP und zwei für die Liste GUBL.

Bei der SP ist der Ärger darüber groß: „Die Vorgehensweise der VP bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen ist befremdlich und undemokratisch“, kritisierte die Partei auf ihrer Facebook-Seite. Die Sozialdemokraten seien zwar mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dennoch sehen sie einen Wähler-Auftrag, den Bürgermeister zu stellen: „Die VP scheint diese demokratischen Grundregeln außer Acht zu lassen. Sie beharrte auf ihrem angeblichen Bürgermeisteranspruch. Wie sich nun herausstellt, war sie von Anfang an nicht ernsthaft zu Verhandlungen mit der SP bereit“, heißt es im Statement der Partei.

Hauptthema ist der Breitband-Ausbau

"Wir haben schon vor der Wahl gemerkt, dass unsere Kernthemen mit der Liste GUBL sehr ähnlich sind", erklärt Ramler diesen Schritt im NÖN-Gespräch. Inhaltlich will er als Ortschef neue Schwerpunkte setzen. Schon im Wahlkampf warb der türkise Spitzenkandidat für "Veränderung in der Gemeinde". „Wir wollen uns etwa für den Breitband-Ausbau und eine bessere Infrastruktur für Gewerbegebiete einsetzen“, kündigte er an.

Und auch die Mitglieder der erst kurz vor der Gemeinderatswahl gegründeten Bürgerliste rund um Franz Siedler zeigten sich ambitioniert: „Um frischen Wind in die Gemeindepolitik zu bringen, gehen wir mit vollem Engagement neue Wege“, heißt es in einer Aussendung.

SP will den anderen beiden "auf die Finger schauen"

In der neuen Oppositionsrolle will die SP den anderen „auf die Finger schauen“, ergänzt Steininger. „Es ist ein gewisser Rechtsruck in unserer Gemeinde. Ich hoffe, dass trotzdem das Wohl der Bürger weiter im Vordergrund steht.“