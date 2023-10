Weißenkirchens Dorfwirt Fritz Priesching hat das Pizzalokal zugesperrt

Seit Sonntag ist das beliebte Pizzalokal Pizza Fritz geschlossen. Der Gastwirt Fritz Priesching ging mit Ende September in Pension, das Dorfcafé „Zum Fritz" bleibt bis 31. Dezember 2023 geschlossen. Danach will Pizza Fritz einmal pro Woche, nämlich mittwochs, seine Pizzeria von 16 bis 20 Uhr zum Abholen von bestellten Pizzen öffnen. Fritz Priesching: „Damit kann ich einerseits auf den großen Zuspruch reagieren, den ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, und andererseits mit geringfügigem Einkommen die Kultur des Dorfwirtshauses aufrechterhalten.“

Der letzte Öffnungstag war geladenen Gästen vorbehalten. Fritz hatte nicht nur seine Stammgäste, sondern vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vergangenen 33 Jahre, seine Verwandtschaft, die Kollegen seiner Jagdgesellschaft und viele Freundinnen und Freunde eingeladen, eine Abordnung des Musikvereins Kapelln sorgte für die musikalische Umrahmung des Abschiedsfestes. Zahlreiche Gratulanten überbrachten Glückwünsche und Geschenke.

In einer berührenden Rede gab Fritz einen Rückblick auf die erfolgreiche Geschichte seines Pizzalokals, stellte alle ehemaligen, anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und überreichte mit Dankesworten Blumengrüße. Besonderen Dank sprach er dabei seinen Kindern Patricia und Patrick aus, die ihn auch in schweren Zeiten immer unterstützt hatten: „Heute entlasse ich meinen besten Mitarbeiter in der Küche, Patrick. Er ist nach seinem erfolgreichen Studium seit diesem Schuljahr Lehrer an der Körner-Mittelschule St. Pölten und steht nicht mehr zur Verfügung." Mit bewegenden Worten betonte Fritz, dass er sein Pizzalokal in der Zeit schließe, in der es am erfolgreichsten und gewinnbringendsten war, und fügte hinzu, dass es mit Jänner 2024 einen moderaten Neubeginn geben werde: Einmal wöchentlich, aber auch bei kirchlichen oder kulturellen Anlässen werde er sein Lokal in der erwarteten Form zur Verfügung stellen.