Die Eröffnung der neuen Dreifachtennishalle im Gewerbegebiet der drei Gemeinden Würmla, Kapelln und Perschling findet mit „Tagen der offenen Tür“ vom 27. bis 29. August statt. Andreas Munk, Inhaber der Firma eTennis und Betreiber der Halle: „Alle Arbeiten sind fristgerecht erledigt worden oder stehen fristgerecht vor der Fertigstellung.“

Gewerbepark Perschling Modernste Tennishalle des Landes wird gebaut

Zuletzt erhielt die Tennishalle einen Sandbelag. Munk: „Das ist ziemlich einzigartig in Österreich. So kann man auch bei Schlechtwetter oder im Winter auch in der Halle auf Sand spielen.“ Für den innovativen Belag wurden 400 Tonnen für die Feinplanie in die Halle gebracht und mittels lasergesteuerter Planiermaschine eingebaut. Danach bauten die Arbeiter der Firma Sportbau-Krainz den mehrere Zentimeter starken Spezialbelag aus einer Mischung von vier Millimetern Dachziegelbruch und Bindemittel und einer drei Millimeter dicken Sanddeckschicht ein.

Auch der Vater packt mit ganzer Tatkraft an

Die nächsten Arbeiten wie die Herstellung der Verfliesung (Firma Sumetzberger), Montage einer Küchen-Einrichung (Vater Leopold Munk, Tischler) und die Installation des Golfsimulators (Munk selbst) erfolgen in den nächsten Tagen und werden mit Ende Juli erledigt sein.

Andreas Munk: „Auch die Heizung für das Trockenheizen des Estrichs und die Klimaanlage für die Kühlung der Halle haben wir schon erfolgreich getestet.“

Für das Eröffnungswochenende hat Munk bereits eine illustre Schar von Gästen aus der Tenniswelt eingeladen. So wird der Bespannungsspezialist Gerald Laposa an allen drei Tagen für Fragen zur Verfügung stehen, auch Alexander Antonitsch wird zu Besuch kommen und für Gespräche zur Verfügung stehen. Besucher werden die Möglichkeit haben, die neue Spielstätten praktisch auszuprobieren.

Munk: „Die Buchungslage für die Wintersaison ist gut. Außerdem ist ein Platz für Trainerstunden reserviert - drei Trainer stehen für die kommende Saison für Trainingsstunden zur Verfügung.“